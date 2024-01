El president del Consell, Adolfo Vilafranca, a la seva intervenció, va destacar que les persones i entitats que han rebut els premis de Protagonistes «ens inspiren a seguir treballant per una Menorca més justa, més sostenible i culturalment més rica». Va posar l’accent en un sentit de la festa de Sant Antoni: «Ens remet a la unió i la germanor de tots els menorquins». I afegí: «Sant Antoni ens recorda que som capaços d’aconseguir grans coses quan ajuntem esforços i remem tots cap a una mateixa direcció». Va posar com exemple que la Unesco hagi distingit la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial. «Res ens allunya tant -va comentar- com per no feina conjunta i posar-nos d’acord si es tracta d’aconseguir el bé comú per Menorca i el benestar dels menorquins».

A l'inici de la intervenció va dir que la gala de «Es Diari» «demostra una vegada més el compromís del mitjà de comunicació amb la societat menorquina» i que serveix «per sopar en valor la feina de totes les persones, tots els periodistes que fan possible que cada dia surti una nova edició d''Es Diari'». El president va manifestar que «agraïm el compromís del diari amb el periodisme rigorós i el compromís amb Menorca i els seus ciutadans». Adolfo Vilafranca va voler destacar els mèrits dels cinc premiats ahir. L'ascens a LEB Or i les grans alegries que donarà l'Hestia Menorca; la importància del servei de Carlos Mir; la implicació d'Enerparc Son Solomó en l'aposta per a una illa sostenible; l'obra de Bosco Faner per «posar llum a la foscor»; i la gran aportació de Josep Mascaró Pasarius fonamental per a la Menorca Talaiòtica, Patrimoni Mundial. Juan Manuel Lafuente: «La diversitat de talents mostra la capacitat de crear» El Conseller del Govern Juan Manuel Lafuente va subratllar la importància de la celebració de la gala de Sant Antoni, assegurant que «aquest esdeveniment, que marca un moment tan especial al nostre calendari, és una cosa que he d'agrair a tots vosaltres i als organitzadors d'aquest acte». Juan Manuel Lafuente, que va enviar una salutació als presents en nom de la presidenta del Govern, Marga Prohens, va expressar la seva felicitació a tots els guardonats. «La vostra tasca i la vostra dedicació, que reflecteixen l'excel·lència i el compromís de la nostra comunitat, són veritables fonts d'inspiració. La diversitat de talents i èxits que celebrem avui no mostra només el dinamisme de Menorca, sinó també la capacitat de crear, l'esforç i la solidaritat que ens caracteritza», va afirmar. Lafuente també va tenir paraules d'agraïment per al «Menorca», que va qualificar de baluard d'integritat periodística i compromís amb aquest dret constitucional que és la informació veraç, en una era on la rapidesa moltes vegades supera la precisió. «La vostra feina no només ens manté ben informats, sinó que també salvaguarda els pilars de la nostra democràcia. La tasca del 'Diari', arrelada a l'àmbit local, però amb una mirada també global, és fonamental per a la nostra illa, enfortint la nostra comunitat dia rere dia», va concloure. Juana M. Pons Torres: «Hem d'agrair la trajectòria dels premiats» L'alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, va felicitar a «Es Diari» per la iniciativa de la gala de Sant Antoni, «que ja forma part del programa de la festa». Felicità a tots els que formen part de l'equip d'aquest mitjà. La batlessa va reflexionar sobre el sentit dels premis de Protagonistes de la Vida Menorquina: «Menorca és una illa no molt grossa quant a dimensió, però habita en el seu interior, un gran contingut cultural, social i esportiu. Per açò, vull manifestar la meva admiració pels guardonats, per la seva dedicació i contribució. Perquè cada un d'ells haurà deixat un llegat que perdurarà en el temps, i perquè els premis que han rebut són la manifestació de la gratitud de la nostra illa per la seva trajectòria en diferents àmbits de sa vida menorquina. Així, idò, avui premiam els èxits individuals, però també l'impacte col·lectiu que aquestes persones deixaran». Juana Maria Pons Torres dedicarà unes paraules al premi concedit a Josep Mascaró Pasarius. «La seva figura mos recorda la importància de perseguir els somnis, de trobar la nostra passió en aquesta vida i de contribuir a millorar el nostre entorn de manera significativa». «Es Diari» a través de l'editor, Josep Pons Fraga, i del director, Josep Bagur, van agrair a la batlessa la cessió del teatre i tot el seu equip professional, encapçalat per Josep Marquès, per poder oferir aquesta gala. Josep Pons Fraga: «Cal que els lectors entenguin la feina dels periodistes» L'editor d'«Es Diari», Josep Pons Fraga, va obrir la gala de Sant Antoni, amb una intervenció sobre la intel·ligència artificial i el paper del mitjà en la societat actual.

Primer valorà la importància d’haver posat en marxa la digitalització dels deu primers anys de l’hemeroteca del diari, de 1941 a 1951, gràcies al suport del Govern de les Illes Balears i l’interès de la presidenta, Marga Prohens. També destacà la posada en marxa de la nova etapa al menorca.info que «s’ha convertit en el mitjà digital de Balears amb major fidelitat de l’audiència». Josep Pons Fraga va dir que la IA «constitueix una oportunitat, un gran repte, també per la premsa, amb amenaces i incerteses». Va informar que el Fòrum Menorca Illa del Rei enguany es dedicarà a aquest tema, que és «el principal desafiament al que ens enfrontem avui a Menorca». Advertí dels perills pels joves, per aquells que «la nova religió és el mòbil, causa i efecte de soledats, addiccions i frustracions; noves generacions que corren el risc de convertir-se en indigents intel·lectuals». Una part de la seva intervenció la dedicà al paper del MENORCA, avui. «Volem -va dir- en l’exercici de la nostra responsabilitat periodística, estimar Menorca i aportar bonança, èxits, esperança, progrés i benestar», tal com fan, afegí, els premiats. Es referia a la importància que els lectors «entenguin la feina dels periodistes i el mitjà». I destacà que «Es Diari» «no és un mitjà més, és el nostre Diari, el de tots els menorquins, que durant més de vuitanta anys ha escrit la història, els esdeveniments i els protagonistes de la nostra Illa». Comentà que «els menorquins, llegeixen i discerneixen, amb criteri propi, formació i capteniment, els continguts del ‘Menorca’, que redactam des del principi d’informacions professionals i contrastades, i opinions lliures, plurals i independents». El periodista i editor del diari va acabar la seva intervenció amb aquestes paraules de Sèneca: «Ningú no s’estima la pàtria per ser gran, sinó perquè és la seva».