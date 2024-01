La presidenta del diari «Menorca» Carme Serra va entregar a la part final de la vetllada el Far d’Honor com a Protagonista de la Vida Menorquina de 2023 a les quatre filles de l’historiador, arqueòleg, cartògraf i editor Josep Mascaró Pasarius. El jurat dels premis va considerar que la declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la Unesco, el passat 18 de setembre de 2023 a Riad, Aràbia Saudita, oferia l’oportunitat de reconèixer a l’insigne alaiorenc per la seva monumental labor en les diferents disciplines que va conrear amb dedicació i passió durant la seva vida. La declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial va coincidir amb un fet cultual important, com ha estat la celebració del centenari del naixement de Mascaró Pasarius el 1923 a Alaior. El seu esperit inquiet i la constància en la seva labor de recerca el va convertir en un investigador de la prehistoria i la toponimia menorquines, i també mallorquines, amb nombroses obres que encara són un referent per als actuals investigadors, posant les bases de coneixement de la Menorca Talaiòtica. La seva filla Virgínia Mascaró Hernando va ser l’encarregada d’agrair la concessió del guardó a son pare i la coincidència d’entregar-se al final de l’Any Mascaró Pasarius, convertint-se el Far d’Honor en la cirereta que culminava els reconeixements per la seva labor.

Activitats Econòmiques, per Enerparc-Son Salomó

El conseller del Govern Juan Manuel Lafuente va lliurar el premi a Juan Majarón Solís, com a representanat d’Enerparc España, l’empresa multinacional que ha construït a Son Salomó, al nord de Ciutadella, a prop de Punta Nati, el parc fotovoltaic més gran de Balears, amb capacitat de generar l’energia que consumeixen 16 famílies. Majarón va assegurar que aquesta planta solar era una aposta pel progrés i la protecció de l’entorn, a més de ser la més vanguardista, eficient i neta d’Espanya.

Activitats Culturals, per Bosco Faner Bagur

Ordenat capellà fa 51 anys, ara en fa trenta-cinc que Bosco Faner va publicar el seu primer llibre, «Rebrots d’arrels centenàries», i l’any que just s’ha acabat ha publicat el seu llibre número 25, «Regala’t un temps de Pau». La batlesa de Ciutadella Juana Mari Pons va ser l’encarregada de lliurar el guardó a Faner, que ahir es va mostrar sorprès per aquesta distinció, tot i que les seves obres estan plenes de la saviesa d’una vida que per vocacicó i professió ha dedicat als altres.

Activitats Socials, per Centre Carlos Mir

La directora del Centre Polivalent Carlos Mir, Muriel Previ, i una de les persones usuàries, Maria Innocència Rio, van rebre el guardó de mans del bisbe Gerard Villalonga. La directora del centre va agrair el premi perquè dona visibilitat a una entitat dedicada a les persones discapacitades i que treballa per la seva inclusió i per posar l’atenció en les seves capacitats. Una emocionada Maria Innocència Rio va destacar que tots els usuaris del centre es poden sentir protagonistes de la seva labor.

Activitats Esportives, per Hestia Menorca

El president del Consell insular, Adolfo Vilafranca, va lliurar el guardó al president de l’Hestia Menorca, Oriol Segura, un reconeixement per l’ascens de l’equip a LEB Or aconseguit l’any passat. Segura va destacar el suport de les administracions de l’Illa i també de la Fundació Hestia per la seva labor en la salut mental. Va assenyalar que l’objectiu del club de bàsquet sempre havia estat la unió dels clubs del diferents municipis i la promoció de l’esport base amb valors.