La festivitat de Sant Antoni, patró de Menorca, ve carregada d’actes des d’aquest dimarts mateix. Des dels tradicionals mercats, a les torrades, beneïdes d’animals i molts altres esdeveniments culturals, socials i esportius arreu de l’Illa, a més clar està de la processó dels Tres Tocs a Ciutadella. Molts d’aquests actes es celebren a l’aire lliure, per tan cal tenir una mirada posada al cel, per si hi ha perill de pluges.

En principi hi ha poques possibilitats de precipitacions aquests dies. Per aquest dimarts segurament no plourà, i pel dia de Sant Antoni dona algunes probabilitats (del 35 per cent) durant la matinada, però el matí es preveu un dia solejat i les possibilitats es redueixen al 5 per cent, i el capvespre ja són inexistents.

En quan a les temperatures, el dimarts rondaran entre els 9 i el 18 graus, mentre que el dimecres farà més calor, i sobre tot les mínimes pujaràn, i els termómetres es mouran entre els 15 i els 19 graus. El que si farà el dia de Sant Antoni és vent, concretament de llebeig (sudoest), que pot arribar fins als 70 kilòmetres per hora, i per aquest motiu l’Aemet ha activat l’alerta groga per mala mar i vent.

El dijous el temps segueix més o manco igual i el divendres està previst que entri un front a Menorca que pot dur pluges.