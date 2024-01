«Els catòlics de Menorca hem de superar la temptació del pessimisme i, amb l’ajuda i intercessió de Sant Antoni Abad, hem de ser homes i dones que viuen la seva fe amb alegria i esperança», manifestà el bisbe Gerard a l’homilia de la missa de Sant Antoni.

Fotos: Katerina Pu

Assenyalà que «la celebració del 737è aniversari de la restauració del cristianisme a Menorca ens convida, cada any, a dirigir la mirada cap al nostre patró, Sant Antoni. La seva vida ens impulsa a beure de les aigües clares de l’Evangeli, a retornar a les fonts per a renovar la nostra identitat com a autèntics deixebles i missioners de Jesucrist».

La Catedral de Ciutadella acollí, la celebració litúrgica de la festivitat que presidí el titular de la seu episcopal de Menorca. Van concelebrar amb Gerard Villalonga el vicari general de la Dòcesi, Bosco Faner; el rector de la Catedral, Josep Manguán, i altres preveres.

Gerard Villalonga, en començar l’homilia, s’adreçà a les autoritats, per a las que demanà, mitjançant la intercessió de Sant Antoni, la virtut de la prudència per al bon govern i gestió de les institucions.

Minuts abans de les onze del matí van entrar les autoritats, civils i militars, encapçalades per la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el president del Parlament, Gabriel Le Senne; el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; i l’alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, amb la corporació municipal. Diputats autonòmics i del Congrés, senador, alcaldes i consellers insulars van assistir en la missa de Sant Antoni.

El penó de la Conquesta de 1287, símbol del rei Alfons III el Liberal,va ser col.locat en el presbiteri, que havia estat preparat i decorat, amb la feina d’un equip de voluntaris. Entorn a l’altar s’havia posat una vegetació exuberant –material procedent de poda, sense haver de tallar cap arbre-, taronges, llimones, dàtils i garballons que evoquen el desert on s’havia refugiat Sant Antoni Abad com a espai de meditació, pau, reflexió i retrobament amb Déu.

Celebració diocesana

Va ser una celebració diocesana, amb la participación dels tres arxiprestats de Menorca. El de Maó s’encarregà de les lectures; el del centre, de les pregàries; i el de Ciutadella, de les ofrenes. Van actuar la Banda de Música de Ciutadella, dirigida per Joan Mesquida Faner; la Capella Davídica de la Catedral, que dirigeix Katia Moll; Tomés Olives a l’orgue; i el salmista Joan Taltavull.

El bisbe Villalonga propugnà una «Església mare i acollidora per poder evangelitzar el nostre temps i esser vertaderament una església de portes obertes».

Demanà el pastor de l’Església menorquina que «les nostres comunitats cristianes i cadascun dels cristians de la nostra Illa escoltem avui, de bell nou, les paraules de Jesús: ‘Vine i segueix-me’, ‘No et preocupis tant’, i, en conseqüència, experimentem una renovació profunda per a pasar d’una fe sociológica, individualista i rutinària a un cristianisme viu, existencial, comunitari i testimonial».

En l’homilia, va recordar el magisteri del papa Francesc, quan assenyala que «la llum de Crist no s’expandeix pel proselitisme, s’expandeix pel testimoniatge, per la confessió de la fe, i també pel martiri».

No som aquí per jutjar

«No som aquí per jutjar, sinò per estimar; ningú no s’ha de sentir jutjat per nosaltres, perquè tots s’han de sentir estimats per nosaltes i per Déu a través nostres», afegí el bisbe Gerard.

Exposà que «aquesta és una Església mare i acollidora, que acompanya les persones i facilita el retrobament amb Jeucrist, que ens crida sempre a tots a la conversió; i ens mira als ulls repetint amb amor: ‘Vine i segueix-me’. Aquesta és la gràcia de Déu que transforma els cors i renova les nostres vides com a deixebles i missioners de Jesucrist.