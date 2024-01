Chiara Oliver no se olvida de Menorca. La artista, que el pasado lunes logró superar la nominación, la primera desde que entró en Operación Triunfo, no para de hacer guiños a su isla natal. Además de llevar consigo un colgante con forma de Menorca, que no se quita ni siquiera para actuar en las galas de OT, Chiara comparte con sus compañeros y con la audiencia del programa las tradiciones de la Isla.

Esta vez, con motivo de la Diada de Menorca, la artista de Ciutadella ha querido recordar la festividad con un escrito en la pizarra en la que apuntan el entrenamiento del día. «Feliç Diada de Menorca», escribió en rojo. A continuación, señaló que esta efeméride se celebra cada 17 de enero en la Isla para que quien lo viera entendiera el escrito. Hay que recordar que el programa se emite en Prime Video tanto en España como en Latinoamérica y que el canal 24 horas está abierto y se puede seguir en directo a través de YouTube. Chiara ha escrito en la pizarra Felig diada de Menorca ❤️‍🩹 #OTDirecto17D pic.twitter.com/byw5ThXiW7 — clara | CHIARA FAV (@kikistxs) January 17, 2024 Además de esta felicitación, Chiara quiso compartir en la Academia una de las habaneras más populares en Menorca. En la mesa del comedor, sentada junto a su compañero Álvaro Mayo y tocando la guitarra, la artista de la Isla cantó «Sa balada d'en Lucas», de José Luis Ortega Monasterio. No es la primera vez que interpreta este tema, aunque en esta ocasión, al mismo tiempo que cantaba, traducía la letra para que su compañero la entendiera. «Voy a llorar, me he emocionado», reconoció Álvaro. Chiara emociona a Álvaro#OTDirecto17E pic.twitter.com/3rBJuKd8h7 — #OT2023 (@OT24h) January 17, 2024 Chiara Oliver prepara esta semana el tema que le toca interpretar junto a su compañero Martin Urrutia en la Gala 7. Se trata de «Escriurem», canción compuesta por Miki Núñez y Nil Moliner y que el primero, exconcursante de OT, versionó junto a Izaro Andrés. lo bonita que va a ser esta actuación #OTDirecto18E pic.twitter.com/TjBenShRg5 — maría ⋆ CHIARA FAVORITA (@DRlVRSLIV) January 18, 2024 Es esta, la versión en catalán y euskera, la que interpretarán el próximo lunes la menorquina Chiara y el bilbaíno Martin.