Les imatges tenen un poder de comunicació difícilment comparable al de les paraules. D’allà que l’expressió «una imatge val més que mil paraules» estigui tan vigent en el nostre dia a dia. És per això que Ca n’Oliver té com a objectiu que la gent «s’adoni de la importància del coneixement científic» a través d’una sèrie de fotografies i il·lustracions que parlen sobre l’origen de la vida i el món natural.

Aquest divendres, el centre d’art maonès inaugura a les 19 hores l’exposició «La ciència en imatges. Illustraciencia10/Foto-Life Hub». Aquesta mostra recull un total de 40 fotografies i 35 il·lustracions, cadascuna «amb un llenguatge propi del seu autor», seleccionades a la desena edició del Premi Internacional d’Il·lustració Científica i de la Natura, organitzada per l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC).

Des de la prehistòria

Al cap i a la fi, la il·lustració ha estat clau en la divulgació científica des de temps immemorables. «És un dels camps més interessants en aquesta conjunció entre art i ciència. A les coves prehistòriques trobem les primeres representacions d’animals», indica el coordinador de l’exposició, Carles Jiménez.

Algunes de les obres que es poden veure a l'exposició. | Gemma Andreu

A més dels animals, la botànica ha estat una de les àrees en les quals la il·lustració s’ha pogut desenvolupar amb major soltesa. «Els egipcis són els primers que comencen a fer classificacions de plantes, ja que la botànica és el camp científic que més s’ha categoritzat a causa de les propietats medicinals de moltes d’elles. Això va donar peu a llibres on es classificaven les plantes amb caràcter medicinal i les seves il·lustracions», assenyala Jiménez, destacant també la figura de Dioscòrides Pedaci, un metge de l’exèrcit romà que va publicar l’any 60 d.C «el més gran compendi de plantes».

Però encara hi ha un tercer àmbit on la il·lustració cobra protagonisme: l’anatomia humana. «Comença amb Leonardo da Vinci a finals del 1400 i després amb altres que seguiran com Andreas Vesalius, qui va publicar una obra magna amb més de 600 il·lustracions fetes amb gravats en fusta», explica. Gràcies a aquestes feines del passat ha estat possible el progrés científic, que continua a expandir els seus coneixements fins als nostres dies.

Món molecular

Per la seva part, les fotografies de Foto-Life Hub tenen més a veure amb les cèl·lules i les molècules, tractant des de l’origen fins a la síntesi o la diversitat de la vida.