L’associació Amics del Camí d’en Kane va retre ahir un emotiu agraïment a les 10 persones que entre el desembre de 2014 i el febrer de 2015 van oferir els seus testimonis i vivències sobre el tram del Camí d’en Kane que passa per Binimoti, a Ferreries, i que amb el temps ha estat una aportació fonamental per a la seva recuperació com a camí públic.

L’acte de reconeixement, que es va celebrar al Centre Sociocultural de Ferreries, va consistir en la projecció d’un breu vídeo, anomenat «Camí de Binimoti, camí recuperat. Un agraïment als testimonis», que amb una durada de sis minuts i trenta-sis segons resumeix un periple de nou anys per a recuperar la titularitat pública del tram del Camí d’en Kane que discorre pel lloc de Binimoti. A més, els organitzadors de l’acte van entregar una fotografia emmarcada del camí de Binimoti als testimonis que van poder assistir a l’acte i als familiars de les persones ja mortes. Després de la primera i exitosa marxa-excursió organitzada per Amics del Camí d’en Kane pel referit tram, que va tenir lloc el diumenge dia 5 d’octubre de 2014, segons recordava ahir el president del citat col·lectiu Josep Marí Pallicer, es va prendre la decisió de recollir els testimonis d’aquelles persones grans que recordaven clarament haver transitat pel camí sense cap impediment. Es tracta de Joan Barber Moll, Tomeu Pons Barber (a.c.s.), Margarita Pons Barber (a.c.s.), José Gomila Pons (a.c.s.), José Coll Pons, Joan Pons Martí (a.c.s.), Joan Martí Pelegrí, Josep Marí Sintes (a.c.s.), Llorenç Pons Cardona, Xec Camps Coll, i més endavant també ho vam demanar a Consuelo Marquès Melià. Noticias relacionadas Amics del Camí d’en Kane desoye a la propiedad de Santa Rita e irá a desbrozar el camino Más noticias relacionadas Tots els testimonis coincidien en diferents aspectes, essent el més destacable que mai van haver de demanar permís a ningú per transitar pel referit tram de camí i que les barreres d’ullastre que hi havia a cada banda no impedien realment el pas de les persones perquè no estaven tancades amb cadenats. Manteniment Altres testimonis que es van poder escoltar amb la projecció del vídeo recordaven que en primer el manteniment del camí per facilitar el pas de les persones i també dels carros amb bísties anava a càrrec de l’Ajuntament de Ferreries, recordant fins i tot que durant la Guerra Civil espanyola la labor de manteniment la feien els soldats. El tram del Camí d’en Kane al seu pas per Binimoti té una longitud d’1,3 km i la disputa judicial amb la propietat va quedar resolta mitjançant una sentència de l’Audiència Provincial de Balears del 9 de gener de 2023 que reconeixia que era un camí públic i de titularitat municipal. A partir de maig el tram del camí ja va quedar obert per a tothom.