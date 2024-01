Tanto desde el Ayuntamiento como desde la asociación en defensa del Camí d’en Kane, coinciden al señalar que, durante la tramitación del Catálogo Municipal de Caminos Rurales de Ferreries, todos los propietarios de fincas por donde transcurren senderos, fueron informados y tuvieron un plazo para presentar objeciones.

«El catálogo recoge la servitud de paso y ellos no alegaron», asegura el concejal, Vicent Coll, algo que desde los Amics del Camí d’en Kane no comprenden. «Tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron. Es extraño, y que ahora no lo reconocen», lamentan.