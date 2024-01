El coordinador de la Unitat de Cultura Científica de la UIB, el periodista científic Enric Culat, va subratllar la necessitat de fomentar les vocacions científiques entre els estudiants. Culat va destacar la iniciativa de l’IME d’acostar la ciència als joves per fomentar l’educació científica, que va qualificar d’encomiable. «Ha de ser una feinada fer-ho en els diferents instituts de l’Illa, engrescar els joves i que hagin presentat uns treballs de gran qualitat, amb un nivell gairebé d’investigadors. Estic convençut que entre aquests joves hi haurà futurs investigadors», va assegurar. A més, Culat va voler llençar el missatge de què la ciència s’ha d’acostar a la societat, «el científic no treballa per a ell mateix i prou, sinó que treballa per la societat. I quina millor manera de fer-ho que començar pels joves preuniversitaris».