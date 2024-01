El Menorca Space Exploration Initiative (MSEI Team) dels instituts d’ensenyament secundari (IES) Pascual Calbó i Joan Ramis i Ramis, de Maó, està treballant en el projecte d’aterratge controlat de forma automàtica d’un minisatèl·lit, en el marc del concurs CanSat, de l’Agència Espacial Europea, un projecte adreçat als alumnes per simular un satèl·lit real de la grandària d’una llauna de refresc. Els alumnes participants en aquest projecte tenen fins al dia 3 de març per presentar el seu informe definitiu.

Aquest grup d’estudiants dels IES Pasqual Calbó i Joan Ramis i Ramis van participar en la prova efectuada l’any passat que es centrava bàsicament en la construcció del minisatèl·lit, aconseguint guanyar el campionat de Balears celebrat a Palma al que van assistir el passat 24 d’abril. El gran nivell de la seva proposta va fer que quedassin posteriorment classificats en exitós segon lloc en la prova d’àmbit nacional que es va celebrar a Granada.

Enguany, el concurs CanSat dona una passa més endavant i l’objectiu és dissenyar la manera que el microsatèl·lit pugui aterrar de forma controlada. «L’any passat vam mesurar diferents factors biòtics per veure la qualitat d’aire per a la vida humana i aquest any anam a fer un aterratge controlat de forma automàtica, amb un sistema de navegació fet per nosaltres, que la seva missió pot ser tècnica o científica, açò és el que l’equip decideix», assegura Raúl Petrescu, alumne de batxillerat científic de l’IES Pasqual Calbó i encarregat de la part tècnica del projecte, integrant del GPCM juntament amb les seves companyes de curs Paula Caballero i Maria Florit, Samantha Sánchez (2n ESO del ‘Pasqual Calbó), Paula Pelegrí (FPG informàtica del ‘Joan Ramis’) i Miriam Peña (batxillerat social del ‘Joan Ramis’).

Informes

Petrescu apunta que cada equip participant ha de defensar davant un tribunal el seu treball i les conclusions corresponents, que serà avaluat a Holanda, país que acull la celebració a nivell europeu. Els equips han d’anar enviant els pertinents informes de treball per explicar el procés del projecte en qüestió i la pròxima data serà el mes de febrer. «L’informe l’hem de remetre el dia 21 del pròxim mes, tot i que aquest encara serà un informe preliminar, donat que el definitiu s’ha d’enviar el 3 de març i serà el que el tribunal tindrà en compte per decidir el treball guanyador», assenyala.

L’encarregat de la part tècnica del projecte menorquí subratlla la col·laboració que tenen per desenvolupar el projecte per part de Binary Menorca, IME (Institut Menorquí d’Estudis), la regidoria de Joventut de Maó, BricoGeek, Mabrian i Silme.