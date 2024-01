Tras dos meses del inicio de la nueva edición de Operación Triunfo, el programa ya va encarando su recta final con los ocho concursantes que han logrado permanecer en el talent show musical. Entre ellos se encuentra la artista menorquina Chiara Oliver, que esta semana se enfrenta a su segunda nominación en el concurso a las puertas de la gran final.

Este lunes, tras su actuación en la Gala 9, 'Kiki' (el mote con el que cariñosamente se dirigen a ella en la Academia) no logró convencer al jurado con su interpretación de «Kill Bill», el tema de la cantautora estadounidense SZA. «Tienes una personalidad muy tuya. Lo que has hecho hoy me ha flipado, pero tu actuación ha estado un pelito por debajo de tus compañeros», valoró el productor musical y miembro del jurado Pablo Rouss, que propuso a la artista menorquina para la nominación.

Un momento de la actuación de Chiara en la Gala 9. | Youtube: OT Oficial

Fueron cuatro los nominados de la noche, tras la expulsión de Álvaro Mayo: además de Chiara Oliver, estuvieron en la misma situación Paul, Ruslana y Lucas. Los profesores de la Academia decidieron darle otra oportunidad al primero, mientras que los compañeros salvaron con sus votos a Ruslana. Chiara y Lucas se convirtieron, así, en los dos últimos nominados de OT.

Y es que la semana que viene cambia la mecánica del talent show musical. Tras las actuaciones de todos los concursantes en la Gala 10, el programa escogerá a los tres primeros finalistas de esta edición de OT y los cuatro restantes quedarán nominados a escasos días de la gran final que se celebrará el próximo 19 de febrero. Chiara tendrá opciones si logra, como ya hizo en la Gala 6, superar la nominación con los votos de la audiencia.

Firma de discos

La semana previa a la Gala 9 ha sido de lo más intensa para la artista menorquina y el resto de concursantes de OT, que han vivido la tan esperada firma de discos en Madrid, Zaragoza y Barcelona. La ciudad condal fue el destino que le asignaron a Chiara, que junto con Paul Thin y Lucas, estuvo toda la mañana firmando ejemplares del disco «Lo Mejor - Parte 1 de Operación Triunfo 2023».

La Fira de Barcelona, el lugar escogido para la ocasión, recibió a más de 4.000 asistentes ansiosos por conocer a Chiara, Paul Thin y Lucas. Al evento no faltaron, además de seguidores y fans de los artistas, familiares y amigos, entre ellos los de Chiara.