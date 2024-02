El Projecte Divers ha organitzat per aquest dissabte, a les 19 hores, una vetllada solidària a l'Hotel Sagitario, de Ciutadella. Aquesta vetllada especial persegueix no només visibilitzar les dificultats que afronten les persones amb diversitat funcional, sinó també celebrar els èxits i somnis complerts des de la creació del projecte, segons ha informat la seva directora Antònia Gomila.

La firma de moda Ansa per Ansa aportarà, com a ambaixadora de l'esdeveniment, peces de la seva col·lecció amb les quals s’organitzarà una rifa i, per altra part, el pintor Rafel Jofre hi contribueix amb una de les seves aquarel·les. El cantautor Bep Marquès participarà com a speaker durant la vetllada, i oferirà una actuació de les seves cançons amb la col·laboració especial de Cati Cris.

El sopar solidari també comptarà amb una desfilada de moda a càrrec d'Ansa per Ansa, que es caracteritzarà per la seva diversitat i creativitat, en què els mateixos usuaris de Divers assumiran els rols d'amfitrions, presentadors, assistents de servei i models.

Dos anys

El projecte Divers es va engegar el febrer de fa dos anys amb la direcció d'Antònia Gomila i la col·laboració de Teresa Ametller, període que ha conegut un fort increment fins a arribar a formar una comunitat de més de 50 persones. «El ràpid creixement i la càlida acollida del projecte reflecteixen una necessitat social fonamental de reconèixer i integrar totes les persones en la trama de la nostra societat», assegura Gomila.

La reunió amb persones amb diversitat funcional va permetre conèixer de primera mà la seva realitat i les necessitats «aquest projecte el que vol és crear un sistema que faci que aquesta realitat canviï per a ells i que es creï una nova realitat amb el seu propi espai. Vam crear un pla de cinc anys per desenvolupar en diferents etapes, la primera va ser treballar la cohesió de grup i fer les coses que normalment fa tothom, fer excursions, anar a un spa, a una discoteca, a menjar una pizza, coses que semblen molt ordinàries, però que en el grup es veien extraordinàries», assenyala.

L’elaboració fa un any d’un documental en què s’explicava la realitat de les persones amb diversitat funcional va fer possible la visibilització de totes aquestes iniciatives, per anar consolidant el sistema i crear la consciència d’una nova realitat perquè no es quedés en un fet anecdòtic. «Amb el documental va haver-hi un abans i un després, vam fer els primers socis i voluntaris, va ser un canvi molt important. A la segona etapa es va incidir en la individualització, creant una oferta de diferents tallers. A més, la parròquia de Sant Antoni M. Claret ens va deixar un local que ha estat molt important per fer la nostra labor», subratlla.