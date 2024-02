L’Associació de Vesins des Molí des Pla, de Maó, sortirà enguany per desena vegada a la Rua de Carnaval que organitzada per l’Ajuntament de la ciutat tindrà lloc el pròxim dissabte a les 18.30 hores, des que el 2013 van participar amb una comparsa de xinesos i amb l’absència obligada els anys 2021 i 2022 a causa de les restriccions per la pandèmia de covid-19.

L’Associació de Vesins des Molí des Pla és una de les més antigues que hi ha a Maó, amb una antiguitat de més de quaranta anys. La junta directiva de l’associació està formada per tretze membres, encapçalada per la presidenta Margarita Peña i la secretària Ana B. Garcia. Entre altres moltes activitats que fan al llarg de l’any, el Carnaval és un bon motiu per reunir-se i treballar conjuntament per dur a terme una idea festiva, sigui una comparsa o en el cas d’enguany una carrossa.

Un nombrós grup de mosqueters, la guàrdia dels reis francesos Lluís XIII i Lluís XIV, una mostra de la participació dels vesins del Molí des Pla en la rua de Carnaval de Maó.

El 2013, el col·lectiu del Molí des Pla va sortir amb una comparsa de xinesos, formada per unes quinze persones, entre adults i fillets, però un petit contratemps va mig espanyar la festa, «vam fer com un carret de compra, amb les seves rodes, però no vam poder travessar la plaça de l’Ajuntament perquè se’ns va rompre a mitjan camí», recorda Ana B. Garcia. Per açò, i per tancar un cicle de deu participacions, enguany repetiran la temàtica però amb una espectacular carrossa -Molí xinès- i amb la participació de més de vuitanta persones, de diferents edats, des de tres anys fins a vuitanta. A més, el pròxim dia 10 és l’any nou xinès i concretament l’any del drac. Millor impossible. «La carrossa constarà d’un camió decorat com a pati xinès, amb una pagoda i un gong, i un drac xinès amb una coa de dotze metres que el duran set o vuit persones, a més de la gent vestida que anirem ballant per enmig del carrer», assenyala Garcia.

La creativitat del col·lectiu del Molí des Pla es combina amb les hores i hores de feina que el grup de vesins duu fetes des del passat mes d’octubre, cada un aportant els seus coneixements i habilitats. En aquest sentit, Garcia assegura que «els vestits que la gent durà a la carrossa no els hem comprat, sinó que s’han cosit tot a mà, estan fets per gent de l’associació, som un equip de voluntaris amb moltes ganes de fer-ho».

La trajectòria de l’associació des Molí des Pla en la història més recent del Carnaval i de la seva rua a Maó inclou comparses que han donat vida a altres temàtiques, com cuiners, talaiòtics, vikings, Moulin Rouge, Bollywood, els mosqueters, els antics egipcis amb la participació de noranta persones, la més nombrosa d’aquests deu anys, i l’any passat de hippies amb la corresponent furgoneta tunejada tota, entre altres.

El local social de l’associació és més bé de petites dimensions, per la qual cosa moltes vegades han de fer les seves creacions per parts i ajuntar-les al carrer. «L’any que vam fer un elefant de 2 metros, el vam xapar per la meitat perquè pogués passar per la porta», recorda Garcia.