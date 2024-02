La vetlla de Camestortes i la lectura del seu testament a l’Esplanada va tancar aquest dimarts el Carnaval a Maó, després d’uns dies de festa i bulla amb la rua del Dijous Jarder dels escolars i la del Darrer Dissabte amb la participació de més de cinc-centes persones en deu comparses i dues carrosses. Un testament generós i sobretot divertit en què el difunt no va oblidar la difícil conjuntura que viuen els pagesos deixant-los un sac de moral, una millor economia i una gran formatgeria.

La vetlla del difunt es va fer a la sala d’actes de l’Ajuntament de Maó | Gemma Andreu

Als voltants de les 18.30 h, la comitiva fúnebre d’en Camestortes va partir des del Claustre del Carme sortint per plaça Miranda cap a l’Ajuntament, on mitja hora després va començar la vetlla. En aquest moment va tenir lloc el repartiment de recordatoris del difunt, que posteriorment va servir per participar en el sorteig de regals, en les categories de persones disfressades i persones vestides de carrer, que es va efectuar en acabar la lectura del testament.

Comitiva fúnebre de Camestortes a Sant Lluís | A.S.LL.

A l’Esplanada, el notari del difunt va llegir les seves darreres voluntats deixant una gralla i un viatge a Cadaqués a la Colla de Geganters; un tractament capil·lar al president del Consell insular Adolfo Vilafranca; un diccionari menorquí al conseller de Cultura Joan Pons Torres; una garnera i una pala a la gent de Dalt la Sala per menar Maó ben net; un aeroport, un ajuntament i un Estat independent als vesins de Sant Climent i Llucmaçanes; un engronxador, bolquers i un biberó al batle Hèctor Pons per alimentar el seu nadó; quatre anys més de presidència a la Unió; una equipació ben nova al Menorca; un nou camp dins la ciutat a l’Sporting, entre altres, a més d’advertir als presents evitar la temptació carnal en començar la Corema.