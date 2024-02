El carnaval ja és a prop. Aquesta setmana arriba el moment de l’alegria, el to satíric i les disfresses.

A Ciutadella la festa va començar el passat cap de setmana amb el tradicional Ball de Tapadets i un miler de persones que van ballar els fandangos i jotes que van interpretar des del grup folklòric Arrels de Sant Joan. Tot i així, la celebració del Camestortes s’iniciarà de forma oficial aquest divendres 9 a la Plaça de la Catedral a partir de les 11 hores amb una rua escolar integrada pels centres educatius de la localitat. A les 18.30 hores tornarà l’animació infantil amb la mascota Sam. Ritmo Menorca serà l’encarregat de dinamitzar l’ambient a la Plaça Nova fins a l’actuació musical del grup Pinyeta Pinyol a les 19.30 hores. Cap a les 21.30 hores, la mateixa plaça es transformarà per acollir les actuacions de Suc i Sopes i la posterior de Black Pearl.

L’endemà, la Placeta des Be albergarà un taller gratuït de màscares de carnaval amb Pedro Faner Taller Creatiu i l’Associació Xoc i Joc. Per últim, el diumenge a les 17.30 hores les carrosses sortiran des de la casa consistorial per realitzar una rua que segueix una temàtica relacionada amb els arbres i la natura que comptarà amb premis que van des dels 300 fins al 1.000 euros en les comparses i dels 50 fins als 150 euros per aquells que es presentin de forma individual o en parella.

La festa a Ciutadella va tenir una gran acollida a la Sala Multifuncional. | Arrels de Sant Joan

Més premis

A Alaior, que torna a ser el rei de la festa amb la seva amplíssima programació d’actes, també s’estilen els premis per a les millors disfresses i carrosses. Tot i que el mateix dia 10 hi haurà una minirua per la urbanització de Cala en Porter amb moltes sorpreses i premis, Alaior acollirà la gran rua, que sortirà a les 19.30 hores del carrer Comerç acompanyada de la batucada Batu-Lô. Després de la desfilada i concentració al poliesportiu municipal, tindrà lloc l’exhibició dels grups participants i el lliurament de premis. Els guardons a millors comparses van des dels 250 fins als 1.000 euros, mentre que altres aspectes com l’originalitat, la coreografia i posada en escena, la simpatia o l’elaboració, es recompensaran amb 150 euros en cada cas, segons el veredicte del jurat.

Per la seva part, Maó també l’organitzarà el dissabte, però a les 20.30 hores al pavelló Sínia Costabella, just després de la gran rua de carnaval que recorrerà els carrers del poble sortint des de la plaça de s’Esplanada i arribant a la plaça de la Constituació, on esperarà DJ Kike Sastre per animar la festa fins que arribi el moment de desplaçar-se fins al pavelló Sínia Costabella. Després del concurs de disfresses, el mateix disc-jockey animarà l’ambient fins a la una de la matinada.

Presentació del programa de carnaval a Maó. | Gemma Andreu

Continuant a Llevant, el poble des Castell se suma a la moda de les festes de disfresses. Tanmateix, aquesta serà el diumenge 11. Tot començarà a les 17 hores amb una rua amenitzada per la Banda de Cornetes i Tambors de Maó, que sortirà del pla de la Parròquia. Havent arribat a la plaça Esplanada, DJ Chicha engegarà els altaveus per posar banda sonora a l’entrega de premis als guanyadors del concurs de disfresses.

As Migjorn Gran, el passacarrers de dissabte a les 19 hores amb la Banda de Música des Migjorn Gran, donarà pas al concurs de disfresses que se celebrarà al Pla de l’Església.

Tradicions

Però també es mantenen algunes celebracions típiques d’aquesta època de l’any. Al municipi des Castell, el dimarts 13 se celebrarà el dinar de pancakes, una tradició anglesa de carnaval programada al migdia a la capella de Santa Margarita seguida a a les 20 hores per la Cercavila d’en Camestortes, amenitzat per la banda «José y sus muchachos», tancarà el carnaval d’enguany. La sortida es farà des de la plaça del Mercat i un grup de voluntaris durà a terme la lectura del testament a la sala de plens de l’Ajuntament.

A la resta de poblacions també destaca l’aposta per les rues. A Sant Lluís està programada per diumenge a les 12 hores del migdia, on ja està confirmada la presència de més de 100 persones que conformen un total de 6 grups inscrits a l’espera de què es puguin sumar més interessats.

As Mercadal i Fornells, hi haurà una temàtica determinada: tot girarà al voltant de la mar. La rua sortirà dissabte a les 19 hores de la Plaça Pare Camps acompanyada per la Banda de Música des Mercadal i Batucada Batumba, mentre que a Fornells tindrà lloc una hora abans amb la mateixa Banda de Música.