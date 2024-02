La artista Chiara Oliver ha regresado a Menorca tras concluir su participación en Operación Triunfo. «Estoy en una nube y muy feliz», escribía este jueves en una publicación compartida en Instagram en la que se la ve en varias imágenes en la playa y de excursión.

Después de dos meses y medio viviendo en un ambiente totalmente aislado del exterior, centrada en las clases de la Academia de OT y en preparar las actuaciones para las galas semana tras semana, Chiara ha conectado de nuevo con la realidad y ha escogido Menorca, su Isla natal, como lugar para volver a poner los pies en la tierra.

«¿Nos vamos de excursión?», pregunta a sus seguidores en un vídeo compartido en TikTok que enseguida se ha viralizado por los guiños que hace a algunos de los memes sobre ella que se han hecho virales.

«Os llevo por la famosa carretera de Menorca, que no da la vuelta a la Isla por la periferia, sino que cruza por la mitad», dice, en referencia a los comentarios que tantas veces ha hecho a sus compañeros de OT sobre la «única carretera de Menorca». «No sé si me acuerdo de conducir después de dos meses y medio», bromea la artista menorquina, que también aprovecha para enseñar a sus seguidores «el único túnel que hay en Menorca» en una auténtica clase de 'educación vial' sobre la Isla.

chiara por la única carretera de menorca que no pasa por toda la isla si no que va de una punta a otra y no pasa por el pueblo de martina que siempre pierde el bus

Enterada ya de todo el revuelo que se ha armado en torno a su participación en Operación Triunfo, y consciente de iniciativas como la campaña publicitaria en las pantallas de Times Square y la donación de más de 5.000 euros a la Asociación TDAH Menorca, la artista nacida en Ciutadella agradece a su comunidad de seguidores «todo el amor recibido estas últimas semanas y en general a lo largo del concurso».