La comunidad de fans de Chiara Oliver ha logrado recaudar en un tiempo récord, menos de 24 horas, más de 5.000 euros que serán destinados a la asociación menorquina de padres de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Las donaciones se han realizado a través de Paypal, pero se han tenido que redirigir a la cuenta de la entidad debido al aluvión de solidaridad que ha provocado la participante menorquina en Operación Triunfo, quien tiene diagnosticado TDAH y ha ayudado a visibilizar este problema de conducta a través del programa.

De repente la asociación, que estaba atravesando un momento económico complicado, ya que había perdido las ayudas de la Administración pública e incluso tuvo que dejar de hacer actividades como el taller de familias, ha visto un potente rayo de esperanza en la movilización de los fans de Chiara en todo el mundo, especialmente España y Latinoamérica, donde el reality tiene cientos de miles de seguidores.

Buenas noches, agradecemos desde la asociación las donaciones que hemos estado recibiendo a través de la iniciativa del fandom de Chiara para dar voz al TDAH y ayudar a nuestra asociación en Menorca.

Gracias a @OT_Oficial y a Chiara por visualizarlo desde el programa

La colecta realizada a través de las redes sociales, coincidiendo con la nominación de Lucas y Chiara en el concurso, empezó como «una buena acción conjunta, que nos recuerde la magia de la unión y del bien común», y en poco tiempo se desbordó con las donaciones. Sirva como ejemplo el dato de que en 20 minutos ya se habían recaudado 1.000 euros a través de Paypal.

La iniciativa nace del fandom de Chiara en reconocimiento a la «valiosa labor de visibilización del TDAH realizada por estos dos concursantes de OT». Incluso la presidenta de la asociación menorquina, Maria Gener Anglada, ha sido entrevistada por la promotora de esta acción, la streamer Eva Menéndez Faya, explicando las dificultades que atraviesan y la labor que realizan.

«No somos una prioridad para la sanidad pública, llevamos dos años sin poder hacer el taller de padres»

«No somos una prioridad para la sanidad pública, llevamos dos años sin poder hacer el taller de padres», explicó. En cuanto al TDHA, dio unas breves explicaciones de lo que le ocurre a Chiara y a las personas que tienen esta condición, «en los talleres les damos herramientas para aprender a organizarse, les cuesta mucho, no porque no quieran sino porque no pueden», aseguró.