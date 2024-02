La llum verda atorgada recentment per l’Agència Espacial Europea (ESA) a la missió espacial LISA, que compta amb la participació del grup d’investigació de Física Gravitacional de la UIB, agafa encara més rellevància pel fet que el referit grup de la universitat balear està liderat per la doctora en Física la santlluïsera Alicia Sintes, quan fa pocs dies s’ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i la Filleta en la Ciència.

El Comitè del Programa Científic de l’Agència Espacial Europea ha aprovat la missió de l’Antena Espacial d’Interferometria Làser (LISA per la sigla en anglès), el primer esforç científic per detectar i estudiar les ones gravitacionals des de l’espai.Aquesta iniciativa agafarà cos en haver entrat de forma directa en la fase d’implementació per fer realitat la construcció del primer observatori espacial d’ones gravitacionals. I no s’està parlant d’un futur molt llunyà, donat que les previsions apunten que LISA es posarà en òrbita a mitjan dècada de 2030.

Univers primitiu

La doctora Alicia Sintes ha assenyalat que la missió espacial LISA facilitarà l’exploració de l’univers gràcies a «l’observació de fenòmens com fusions de forats negres o d’estrelles de neutrons, explosions tipus supernova i fins i tot un possible fons còsmic d’ones gravitacionals que ens poden ajudar a estudiar l’univers primitiu, i cada fenomen ve caracteritzat per senyals diferents, d’alguna manera tots aquests junts estan contribuint a la simfonia de l’univers», assegura. La científica recorda que en els darrers anys hi ha hagut desenes de deteccions d’ones gravitacionals que ha permès descobrir una nova població de forats negres i obrir nous interrogants sobre l’evolució estel·lar.

Sintes assegura que el repte no és només detectar les minúscules ones, sinó també extreure tota la informació que contenen per donar respostes a innumerables preguntes: com es formen els forats negres, com es comporta la matèria en condicions extremes, si realment la Teoria de la Relativitat General és la teoria correcta de la gravitació i com ha estat l’expansió accelerada de l’univers, entre altres.