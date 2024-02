«Nosotros no somos solo hoteleros, somos recuperadores de espacios a los que damos un contenido, y en este caso no queríamos repetir la fórmula», explica Anja Sánchez-Rodrigo Wickers desde Jardí de Ses Bruixes Collection. Y es por eso que Sa Il·lustrada no será un hotel al uso, sino un espacio multidisciplinar en el que tienen cabida muchas más propuestas. Para el patio, donde está previsto colocar el mosaico, tienen pensado ubicar tiendas de producto local y un espacio de restauración, mientras que la primera planta la quieren dedicar a eventos culturales.El proyecto, a corto medio plazo, aún no tiene una fecha prevista de apertura.