L'organització de Catalunya Freestyle, la primera gran competició de rap improvisat en català que es va celebrar el passat dissabte 17 de febrer a la Fabra i Coats de Barcelona, ha publicat l'actuació sencera del raper i glosador menorquí Vicenç Marí, conegut com a Spica, que es va coronar com el vencedor d'aquest certamen en què els participants s'enfronten en duels o 'batalles de galls' improvisant raps en català.

L'esdeveniment, que van seguir en directe més de mig miler d'espectadors i més de 45.000 usuaris de Twitch, va comptar amb prop d'un centenar de concursants que van demostrar que el català pot tenir un lloc destacat en el panorama del rap i el freestyle. El concurs va culminar amb una emocionant batalla final on Spica es va alçar com a guanyador en vèncer al cantant i activista de Banyoles (Girona), Daura Pispés.

Daura Pispés i Vicenç Marí, Spica, amb el trofeu. | CATALUNYA FREESTYLE

L'Associació Cultural Llobregat Block Party, Gold Battle i el col·lectiu Raplegats van ser els organitzadors d'aquesta competició, en què el jurat va comptar amb figures del rap en català com Valtonyc o Still ill, del col·lectiu Lágrimas de Sangre, i altres reconeguts participants en les batalles de freestyle com Soen, Noult i Sarita.

Les rimes de Vicenç Marí, Spica, van fer embogir el públic i va tornar a casa amb els 300 euros del premi. Tot i que va triomfar en aquest concurs de rap improvisat en català, a Menorca ja és ben conegut com a glosador. De fet, es va alçar el 2019 amb el màxim premi a la sisena edició del Torneig de Glosa que cada any se celebra as Migjorn. També va ser un dels participants del concert d'obertura del festival Pedra Viva el 2022, on amb altres glossadors de l'Illa es va batre amb Arkano, una de les figures més mediàtiques de la improvisació nacional.