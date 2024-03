Sa Majestat el Rei va rebre aquest dilluns, en el Palau Real del Pardo, els alumnes guanyadors de les dues últimes edicions - 41 i 42- del concurs escolar «Què és un rei per a tu?», promogut per la Fundació Institucional Espanyola (FIES) i la Fundació Orange. En concret aquestes dues edicions corresponen als cursos 2021-22 i 2022-23, atès el retard d’aquests esdeveniments pels ajornaments obligats per la pandèmia que es va iniciar en 2020.

Andrés Moll de Sant Josep de Maó i la seva manualitat. | Casa Real En el cas de Balears, els dos guanyadors són estudiants de centres docents de Menorca. De l’edició 41 es tracta de Lara Truyol Garriga, sisè de Primària del CC La Salle d’Alaior, amb un quadre que representa Espanya, les branques del qual són les comunitats autònomes que creixen «fortes i unides». Pel que fa a l’edició 42, el millor treball de Balears va ser l’elaborat per Andrés Moll García de segon curs d’ESO del CC Sant Josep de Maó. Va presentar una original manualitat en forma de rellotge, en el qual els engranatges són les comunitats autònomes, que fan funcionar el país «gràcies al seu movimient unit i coordinat». Lara Truyol de La Salle d'Alaior presentà aquesta obra. | Casa Real En aquesta nova audiència, Felip VI va poder conèixer als 40 escolars que van acudir a la recepció real acompanyats dels seus docents. Aquests joves artistes han pogut així xerrar de manera pròxima amb el rei, així com mostrar-li els seus projectes i explicar-li la seva motivació a l’hora de desenvolupar-los.