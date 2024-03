L’assocació cristiana Alcem la Veu ha celebrat diferents actes per reivindicar una major participació de les dones en l’Església amb motiu del Dia de la Dona. El passat diumenge, un grup de persones es va trobar a la Plaça de la Catedral per anar caminant i cantant fins al convent de Santa Clara a Ciutadella darrere d’una pancarta amb el lema «Fins que la igualtat sigui costum».

El mateix manifest es va llegir a 25 ciutats de tot Espanya per demanant que l’Església «sigui una comunitat d’iguals» sense discriminacions per raó de sexe, gènere o orientació sexual, com per exemple a l’hora de l’ordenació sacerdotal: «Imaginam i construïm una nova església, que sigui comunitat d’iguals, compartint lideratge, valorant a les persones, una església més plural».

Inauguració de l'exposició de fotografies de Maria Oliver.

Abans, el divendres dia 8 de març es va inaugurar una exposició de fotografies de Maria Oliver amb el títol «La fe rere els murs», que es podrà visitar fins al 23 de març. Allà es van llegir unes paraules sobre la trobada paral·lela al sínode del Vaticà, que van organitzar dones de tot el món, sota el paraigua del Catholic Women’s Councili.

Allà es va demanar «una església pobra que torni a Jesús de l’Evangeli, on les dones actuïn en plena igualtat, incorporar la teologia feminista i la reforma del òrgans de participació».