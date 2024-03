Crear una marca per donar valor afegit al peix pescat en aigües menorquines i diferenciar-lo d’aquell que no és fresc i que prové del mercat nacional o internacional. Aquesta és la qüestió que estan començant a valorar les confraries de pescadors de Menorca i, per açò, acaben de participar en un taller sobre l’impuls de marques, a partir d’experiències ja existents a Mallorca i Eivissa.

Aquesta trobada era organitzada per l’aliança Calant Xarxes, i duia per títol «Desenvolupament de marques col·lectives per a productes del mar balear». Per a l’ocasió es va comptar amb la presència de membres de les tres confraries de Menorca, que van poder comentar els avantatges de disposar d’una marca pròpia, amb el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin; la secretària de la confraria d’Eivissa, Marga Serra; el director comercial de l’Organització de Productors Mallorcamar, Marcial Caracena; i la coordinadora de l’aliança Calant Xarxes, Elisa Martínez.

Experiències

A Mallorca compten amb la marca Millorquin i a la Pitiüsa major amb la de Peix Nostrum. Marcial Caracena va exposar que el segell ha permès fer valdre les captures de peix d’embarcacions mallorquines i, amb un pla conjunt amb els restauradors, aquests fan visible l’oferta de producte autòcton, sostenible, de quilòmetre zero i amb una traçabilitat garantida. Igualment, Marga Serra coincideix quan diu que la marca col·lectiva ajuda a revaloritzar i diferenciar el producte local, encara més, amb el segell «Sabors d’Eivissa» del Consell insular i que va associat al projecte, que afavoreix la demanda del producte identificat.

El taller es va organitzar dissabte passat a la Biblioteca des Mercadal.

A Menorca, la idea no s’ha rebut igual a les tres confraries, encara que, si prospera, totes s’hi adheriran per crear aquesta marca diferenciada. Així ho afirma Martí Matas, el president de la confraria de Maó, on creuen que a l’Illa no funcionaria igual que en les altres de l’Arxipèlag. «A Mallorca hi ha més producte i més clients, i fa que a l’hivern el preu no davalli com baixa a Menorca». Així, «per molta marca que hi hagi, a l’estiu tampoc podrem cobrir tota la demanda que hi ha i, al final, arribarà producte de fora», com ja passa ara.

Els més partidaris de la marca pròpia són a les confraries de ponent i del nord de l’Illa. Xavier Marquès, president dels pescadors de Ciutadella, sí que creu que «pot anar bé», i no només perquè els pescadors s’hauran de comprometre a complir uns «requisits» que garanteixin la qualitat del producte.

També, perquè «almanco servirà per donar un reconeixement als locals» que apostin pel producte de Menorca i «donarà seguretat al consumidor final». Perquè «si tens un segell, el client sabrà que menja peix d’aquí».

També valoren la proposta a Fornells. El president de la confraria, Oscar Zamorano, creu que pot ser positiu «crear una marca, per intentar donar valor afegit», a la vegada que «podria reduir el furtivisme» i ajudaria a evitar que restaurants puguin vendre peix de fora com si fos d’aquí. De fet, com afegeix Marquès, tenir el segell tampoc vol dir que no puguin vendre peix de fora, «però sempre indicant-ho».

Més inspeccions

A la trobada es va parlar de la necessitat de què les administracions s’impliquin realment, perquè «deixa molt a desitjar». Per a Xavier Marquès es fan poques inspeccions per detectar irregularitats. «Si un restaurant compra dos quilos de llagosta d’aquí durant la temporada, no pot ser que tot l’estiu la serveixi» i «han de ser conscients que enganant a la gent, no guanyen res».