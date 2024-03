Les infraestructures etnològiques associades al Prat de s’Albufera des Grau es beneficiaran d’un nou pla de restauració impulsat pel Consell.

El projecte, que està enfocat en diversos objectius, planteja la millora d’un tram de paret seca de 100 metres a la zona des Prat. Això també suposarà la restauració d’una comporta. Per una altra banda, a la zona del torrent es restauraran altres dues comportes i també es preveu recuperar dos antics canals vinculats a l’ús hídric de la zona.

En darrer lloc, està previst recopilar la informació existent respecte a l’ús etnològic de les infraestructures existents a la reserva natural del Prat de s’Albufera des Grau.

Feines prèvies

Amb anterioritat, l’empresa redactora del projecte haurà d’elaborar un aixecament topogràfic de detall de la zona d’actuació, a més de dur a terme una modelització del comportament de l’aigua actual. Al mateix temps, haurà de realitzar un estudi de repercussions ambientals que elabori una cartografia dels hàbitats presents a la zona i avaluï l’impacte amb relació al seu estat de conservació.

A més, des del Consell assenyalen que el projecte haurà de tenir el suficient grau de detall per poder sol·licitar els permisos i autoritzacions necessàries per a la «posterior execució on s’incloguin les actuacions d’obra, senyalització i delimitació necessàries».

El pressupost contempla un cost màxim de 15.000 euros sense IVA per dur a terme les tasques de treball necessàries fins al pròxim dia 1 de juliol. De la mateixa manera, les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al pròxim dilluns 25.