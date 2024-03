En el marc de la iniciativa ProturChef de la cadena Protur Hotels, dirigida pel cuiner mallorquí Tomeu Caldentey, Miquel Mariano va ser guardonat amb el ‘Cullerot Daurat’ per la seva labor en la preservació de la cuina tradicional. El xef del restaurant Ca N’Aguedet des Mercadal és de sobra conegut per la seva aposta des d’un principi per recuperar, donar valor i difondre el patrimoni culinari de Menorca.

Juntament amb el seu germà Crispín, va contribuir a la recuperació de l'obra Art de la Cuina de Fra Roger, un manuscrit de cuina menorquina del segle XVIII amb més de 200 receptes, algunes de les quals van incorporar a la carta de Ca N'Aguedet. Cal recordar que el 'Cullerot Daurat' té com a objectiu reconèixer la trajectòria professional d'aquella persona que ha influït o canviat la història de la cuina de Balears, com és el cas de Miquel Mariano Vadell.