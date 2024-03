Unes setanta persones han participat aquest dilluns vespre en la processió organitzada per la Confraria de Nostre Pare Jesús de la Sentència, Maria Santíssima de la Misericòrdia i Sant Joan Evangelista, amb seu a la parròquia de Sant Antoni Abat de Maó.

La processó, que ha realitzat el seu itinerari habitual per diversos carrers de Maó, ha pogut sortir, com a novetat, des de l’interior de l’església, gràcies a la nova porta que fa uns pocs dies es va inaugurar amb una alçada suficient per al pas. Un pas que enguany també s’ha enriquit amb nous ornaments. Els anys precedents la processó havia de sortir d’una carpa habilitada en els exteriors.

Una novetat més en aquest nou acte de Setmana Santa de la Diòcesi de Menorca va ser el canvi d’horari, una hora més prest, amb la idea de facilitar la participació dels més joves en un dia laboral.