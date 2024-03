Noranta anys no es compleixen cada dia i per aquest motiu l’Ajuntament de Maó vol celebrar enguany amb un programa d’activitats el 90è aniversari de l’arribada a Maó dels gegants en Tomeu i na Guida que durant nou dècades la seva presència ha destacat en la celebració de les festes patronals i en altres manifestacions festives de caire popular.

El primer acte serà el pròxim dilluns dia 1 d’abril, segons festa de Pasqua, quan a les 11 hores tindrà lloc la baixada dels gegants des del local municipal on descansen a l’avinguda Josep M. Quadrado, que utilitza la Colla de Geganters de Maó, fins al Claustre del Carme, on la veterana i sempre jovenívola parella quedarà exposada fins a acabar les celebracions el pròxim mes de novembre.

El maig es celebraran dues activitats per festejar aquesta efemèride tan especial. Per una banda, a partir del dia 6 es podrà visitar l’exposició commemorativa dels 90 anys d’en Tomeu i na Guida que s’instal·larà al Claustre del Carme i comptarà amb la presència dels dos gegants. I per l’altra, els dos gegants deixaran per uns dies aquesta ubicació per traslladar-se a l’interior de l’Ajuntament entre els dies 10 i 19 participar al Maó + Flors.

La pròxima cita serà el mes de setembre amb la participació d’en Tomeu i na Guida en els diferents actes de les festes en honor de la Mare de Déu de Gràcia, quan precisament es compliran els noranta anys de la seva primera sortida pels carrers i places de la ciutat en els actes festius.

Una vegada hagi arribat la tardor, per l’octubre l’Ajuntament ha programat la festa dels 90 anys d’en Tomeu i na Guida i per al novembre es celebrarà una trobada dels dos gegants amb els maonesos i maonesos que enguany també compleixin noranta anys.

José Manuel García, Héctor Pons i Oriol Camps amb els gegants na Guida i en Tomeu. | Gemma Andreu

Posar en valor

El batle de Maó Héctor Pons va afirmar que la celebració del 90è aniversari dels gegants Tomeu i Guida pretén remarcar els noranta anys de la seva presència a la ciutat, durant els quals han passat per diferents etapes i que des de fa uns anys són acollits per la Colla Gegantera de Maó.

També va subratllar que la voluntat del programa elaborat és reconèixer la figura dels gegants i la feina que fa la colla de geganters, amb una sèrie d’activitats que aniran des del pròxim dilluns 1 d’abril, en què els gegants baixaran fins al Claustre del Carme, fins al novembre amb una celebració conjunta dels gegants i els vesins que enguany celebren 90 anys i que són de la mateixa quinta.

«Els gegants són un patrimoni de la ciutat i, per tant, són dues figures que representen la ciutat fora del municipi i que com a representació institucional justament el que volem també amb aquesta celebració és posar-los en valor que formen part del patrimoni de Maó i sentir-nos orgullosos, no són totes les ciutats que tenguin gegants amb noranta anys d’arrelament a la ciutat i creim que s’ha de destacar», va assegurar. Pons també va agrair la feina de la colla, col·laboradors, entitats, agrupacions musicals, etc., que durant noranta anys han acompanyat els gegants de Maó i als que col·laboraran en aquest aniversari.

El regidor José Manuel García va explicar que amb motiu del referit aniversari s’ha elaborat un logotip commemoratiu i va justificar que els gegants estiguin exposats al Claustre del Carme perquè cada any a l’estiu són un motiu d’atracció per als visitants i, a més, «també convidarem les escoles a venir per explicar-los de primera mà sobre els gegants i s’enduran de record una auca amb la seva història i un estoig de pintures».

El cap de la Colla de Geganters de Maó, Oriol Camps, va expressar l’orgull dels membres per poder celebrar aquest annivesari i també va expressar el desig d’arribar al seu centenari.