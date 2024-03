El bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, afimà aquest dimecres, a la Missa Crismal, que es va celebrar a la Catedral, que «la nostra recompensa és l’amistat amb Jesús; no hi ha pau més gran que el seu perdó. Si ho llegim amb el cor, són invitacions del Senyor per deixar-nos estimar i perdonar; i també per poder servir. La nostra bona gent de Menorca s’ho mereix i fins i tot ho necessita».

La Missa Crismal és un dels actes litúrgics més rellevants i amb major significat de la Setmana Santa, amb la participació dels preveres, diaques, seglars i persones de vida consagrada de la Diòcesi. En aquesta missa té lloc la consagració del Sant Crisma i la benedicció dels olis per als catecúmens i els malalts. També expressa la plenitud sacerdotal ja que, a partir de la reforma litúrgica posterior al Concili Vaticà II, un dels ritus és la renovació de les promeses sacerdotals. Després de l'homilia, en lloc de pronunciar-se el Credo, el bisbe Gerard va convidar els preveres presents a prometre, de forma solemne, unir-se més de prop a Crist, ser els seus fidels ministres, i renovar la seva consagració a Crist i dedicació a l'Església. Crisma: gràcia de l’Esperit Sant El pastor de la Diòcesi menorquina va dir que «fixar els ulls en Jesús és una gràcia que, com a sacerdots, hem de cultivar. I a la llum de la mirada de Jesús també hem de reconèixer que a la nostra vida també hi són presents alguns ídols amagats -ens ho recorda repetidament el papa Francesc-, que subtilment adoram». L’Eucaristia continuà amb la consagració del Sant Cristma, l’oli amb el qual són ungits els nous batejats; signats els que reben la confirmació i són ordenats els bisbes i sacerdots. Representa la gràcia de l'Esperit Sant, i està compost per una mescla d'oli d'oliva i de diferents perfums. I com assenyala sant Pau en la seva Segona Carta als Corintis, ens ajuda a «desprendre la bona olor de Crist». A diferència dels Sants Olis, el Sant Crisma no es beneeix, sinó que es consagra en aportar el do de l’Esperit Sant.