El diari «Menorca» es va sumar aquest dilluns a la tradicional celebració del dia d’enganar amb la publicació d’una notícia sobre que el Consell insular contempla traslladar les navetes de Rafal Rubí per poder mantenir el pont inacabat de la carretera general. Una notícia que evidentment es tracta d’una broma i que de cap manera té el seu origen en la gestió de l’equip de govern encapçalat pel president Adolfo Vilafranca, ni tampoc hi han intervingut els consellers de Mobilitat Juan Manuel Delgado ni el de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, l’arqueòleg Simón Gornés.

Més bromes

Les xarxes socials també es van fer ressò d’altres notícies relacionades amb l’Illa, suposadament certes, que en realitat també són fruit del costum del dia enganar que a Menorca es celebra el dia primer d’abril, com a una herència de les dominacions britàniques de l’Illa durant el segle XVIII, quan a la resta d’Espanya es celebra el dia 28 de desembre.

Són l’inici al poblat de Torralba d’en Salort dels treballs per obrir el túnel que comunica amb la gran cova que es troba davall el talaiot, amb l’objectiu de crear un nou espai multifuncional per bodas, bautizos y comuniones i aprofitar-ho com a sala de festes i discoteca, per ajudar a la desestacionalització i oferir un nou espai de trobada.

L’altra broma es referia al pla d’ús de l’OTAN per al port de Maó que contemplava la recuperació de l’antic sistema de telègraf òptic que es feia servir entre Menorca i Mallorca per transmetre informació des de la torre de guaita de la Mola, passant per Capdepera i arribant a la comandància de Palma.