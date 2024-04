«Sempre fa il·lusió venir a la Mostra», afirma el vinicultor i propietari del celler menorquí Son Cremat, Joan Fullana. I és que aquest dimarts, De Vins Menorca va celebrar la que ja és la desena edició de la seva particular fira de vins. Enguany, a més del mateix Son Cremat, s’han presentat a la cita, entre insulars, nacionals i, fins i tot, internacionals, altres 114 cellers.

«És un gust poder compartir taula amb gent de fora. Tot són coses bones. A part d’intercanviar experiències i alguna nova amistat, doncs també descobreixes noves maneres de fer feina i de vendre el vi», assenyala el mateix Fullana.

Tot i que les portes del Club Marítimo van obrir a les 10.30 hores del matí, la sala principal de l’edifici va començar a registrar una gran activitat des del primer moment amb l’arribada d’uns visitants amb ganes de tastar nous vins i experimentar noves sensacions.

Innovacions vinícoles

En aquest context, el celler maonès de Son Cremat, un habitual a la fira amb dos blancs i un rosat, enguany incorporava un vi negre castany de la varietat syrah.

La bona salut de la indústria vinícola menorquina queda totalment demostrada a la fira amb la participació de fins a cinc cellers de l’Illa: Sa Forana, Torralba, Binifadet, Son Cremat i Torralbenc, a la qual van acudir alguns convidats a la mostra durant el cap de setmana previ.

Claude Geyer, responsable comercial del celler homònim de l’agroturisme que el regenta, assenyala que és important «representar i actuar com a ambaixador» del vi menorquí. «Els meus veïns no coneixien els vins de Menorca, així que és com una missió», indica orgullós el representant de Torralbenc.

Encara que entre tots hi ha diferències notables, tant des de Torralbenc com des de Son Cremat, apunten a la salinitat com un dels factors que fan especials al vi local. En el que es refereix de manera estricta al primer celler, Geyer té clar que el ‘terroir’ de l’Illa, però en particular el de la seva vinya, és «molt diferent» al de la península. És a dir, la combinació del clima, el sòl, la varietat de raïm i la disposició de la vinya alaiorenca estan directament vinculades al marès i a la seva proximitat amb la mar. «Tots aquests factors units li atorguen unes característiques molt concretes al nostre vi», exclama el gerent francès.

Barreges internacionals

De la unió de tres amics va sorgir Tr3smano, un projecte que treballa amb vins de la Ribera del Duero, Portugal i Mèxic.

«Molt poques vegades ens podem trobar amb un vi mexicà, així que ens vam plantejar aquesta aventura», explica el director general del celler Tr3smano, Pedro Aibar, qui ja havia estat present en altres edicions de la Mostra De Vins amb vins peninsulars.

A la vegada que produeixen vi blanc a la zona portuguesa del Duero (Alto Douro) i representen el vi de Porto a Espanya, Tr3smano importa vi des de l’altra costat de l’Atlàntic. «A Mèxic es troben les vinyes més antigues de tot el continent americà. El celler que nosaltres portam, Casa Madero, compta amb una vinya de 426 anys ubicada a Valle de Parras, zona la qual el seu nom ret homenatge a les vinyes que es van trobar els jesuïtes en arribar-hi», explica Aibar de forma detallada.

A més, l’etiqueta del bòtil resa «3V» en al·lusió a les tres varietats de rem que empren: merlot, cabernet i ull de llebre. El resultat? Un vi excel·lent convertit en la gran atracció de la Mostra De Vins.