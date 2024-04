Tretze cotxes clàssics, alguns amb més de 100 anys d’antiguitat, es van trobar aquest diumenge a la plaça Pare Camps des Mercadal. Els amants de l’automobilisme menorquins van poder gaudir d’un matí fascinant amb aquestes autèntiques joies sobre rodes.

Tot va sorgir arran de la protesta de l’organitzador d’aquesta iniciativa, el mercadalenc Toni Pons Caules, qui volia presentar el Citroën 5CV Cabrio del 1924, una vertadera relíquia. Havent celebrat enguany al seu centenari, és conegut com el primer automòbil que es va comprar al poble des Mercadal, propietat de Lorenzo Pons.

Una gran reunió

A partir d’aquest primer oferiment, l’Ajuntament també va pensar que l’ideal seria convocar una trobada de vehicles clàssics. Posant-se mans a l’obra, Toni va tirar de contactes d’altres poblacions com Maó, Alaior o Ciutadella i va aconseguir reunir fins a dotze més: un Ford Consul 315 de l’any 1962, adquirit per Pedro Mercadal; un Austin Seven del 1934, de Joan Mercadal, un Loryc del 1920, propietat d’Isabel Rosselló; un Fiat Balilla de l’any 1935, d’Antonio Capó; un Renault Prima 4 del 1933, de Juan Allès; un Citroën Torpedo del 1924, d’Antonio Orfila i un Oldsmobile Cabriolet també de l’any 24, de Gaspar Melsión.

Per la seva part, Laure Pons ha aportat fins a cinc cotxes: un Ford A Cabriolet del 1927, un Chevrolet Sedan transformat en camioneta de l’any 1924, dos Ford T, un descapotable del 1922 i un altre convertit en esportiu del 1915 i un Buick Master Six que consta de 8 places de l’any 1929.

Si ens aturam en el més antic en funcionament, el Loryc ressalta pels seus 104 anys d’història i per ser també del terme municipal des Mercadal, encara que de la costa: de la pedania de Fornells. L’altre cotxe mercadalenc seria el Fiat Balilla del 35.

Encara que pugui semblar mentida, la immensa majoria d’aquests cotxes encara funcionen. Només els dos Ford T es troben inoperatius avui dia, sent el convertit en esportiu, amb 109 anys, el més antic de tots els que han acudit a la cita dominical.

Tots els propietaris han rebut un reconeixement en forma de diploma i plaqueta per recordar aquesta primera edició de la Trobada de Cotxes Clàssics as Mercadal. La gran afluència de públic, acompanyat de la presència de part de la corporació municipal i del president del Consell, Adolfo Vilafranca, a més d’altres representants de l’organisme públic, animen a Toni Pons a celebrar una nova trobada. De fet, no descarta «organitzar-ne una de motos clàssiques».