El sentido del humor, la picardía y la destacable capacidad para generar contenido audiovisual de Rhecky han posicionado a este youtuber menorquín en un lugar destacado de la industria del entretenimiento. A sus 26 años recién cumplidos, con estudios de Comunicación Audiovisual a sus espaldas y muchas horas tirando de su ingenio para pulir y dar forma a sus desternillantes ideas, está ganando un protagonismo creciente que ha captado la atención de los creadores de contenido más grandes de este país.

Muestra de ello es que este mismo martes ha estrenado en su canal de YouTube un nuevo vídeo-parodia en el que colabora con el veterano Darío Eme Hache, que lleva más de una década trabajando en redes sociales y se ha convertido en uno de los creadores de contenido de humor más polivalentes y virales de España que incluso ha traspasado fronteras.

Darío Eme Hache, a la izquierda, junto al menorquín Raúl Fernández, alias Rhecky. | Rhecky

«Es un vídeo-parodia de viviendoenlacalle, otro creador de contenido, y lo he hecho con tintes cinematográficos, con referencias a El show de Truman», explica Rhecky, nombre detrás del cual se esconde el mahonés Raúl Fernández. «Para el papel de Christof sabía que tenía que ser Dario Eme Hache, tenía que ser él sí o sí», comenta. Y por eso le escribió y le pidió una colaboración.

«No veía a nadie más en ese papel y la verdad es que lo borda», insiste Rhecky, que reconoce que «me encanta crear contenido, lo disfruto muchísimo y por eso siempre pongo tanto mimo y detalle en cada vídeo, es algo que amo de verdad».

Rhecky (derecha), junto a Jonatan Artiñano de viviendoenlacalle. | Rhecky

Rodaje

Darío Eme Hache no dudó ante la propuesta de Rhecky «y aceptó enseguida, le pareció muy buena idea». No tardaron en ponerse manos a la obra: «Le pasé el guion y luego en el rodaje le dirigí según como yo quería la interpretación, pero él se implicó más allá y aportó ideas in situ». Además, entre escena y escena pudieron conocerse mejor y descubrir que «tenemos los mismos referentes, sobre todo americanos». También «me comentó que hacía tiempo que quería colaborar conmigo, ve mis vídeos y me dijo que le gustaba, que era de los pocos creadores actuales que sigue».

Raúl Fernández, alias Rhecky, define en su canal de YouTube que parodia a youtubers «desde el más profundo amor y respeto» y se autoproclama «reportero de la verdad para Rhecky News, el mejor noticiero de información». En sus vídeos, que ya suman más de 150 y 41.900 seguidores, rinde su particular homenaje a creadores de contenido de la talla de Zazza el italiano, IlloJuan y Jordi Wild, entre otros. Asimismo, comparte contenido grabado exclusivamente en Menorca como el repertorio de entrevistas irónicas en el congreso terraplanista, la Fira Arrels, la feria de cultura japonesa o la gala de los Premios Max que se celebró en el Teatre Principal de Maó.

Rhecky, en una escena del último vídeo-parodia que ha subido a YouTube. | Rhecky

Sobre la colaboración con Darío Eme Hache revela que «me gustaría seguir trabajando con él y parece que es recíproco». Además, avanza que «habrá futuras colaboraciones con otra gente, ya estoy mirando de preparar la del siguiente vídeo, pero no puedo decir quién es porque aún he de confirmarlo».