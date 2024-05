El cavall Klavell, d’Alparico, i l’egua Lavanda, de Yeguada San Adeodato, es van proclamar aquest diumenge campions de raça del Concurs Morfològic de Cavall i Egües de pura raça menorquina que, organitzat per l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls, s’ha celebrat aquest passat cap de setmana al Recinte Firal des Mercadal amb un èxit de participants i també d’afluència de públic, segons va assegurar ahir el president de l’associació, Tòfol Marquès.

Un esdeveniment eqüestre, amb competicions de funcionalitat i morfologia, espectacle nocturn i diversos estands de venda de productes de l’Illa, que ha comptat des del divendres capvespre i fins ahir a les 14 hores amb l’assistència de més de 4.500 persones.

Durant el matí també hi van assistir el batle des Mercadal Joan Palliser, el president del Consell Adolfo Vilafranca, la consellera d’Economia Maria Antònia Taltavull, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, el regidor de Ciutadella Miquel Fullana i el regidor de Sant Lluís Pedro Tudurí, entre altres.

El campió adult de Moviment, Faruc, de Son Martorellet. | Katerina Pu

Altres premis

El subcampionat del concurs morfològic del cavall menorquí es va adjudicar al cavall Jesco Allés, de ses Arenetes de Dalt, i a l’egua Licra, de Binimoti Rent, mentre que la resta de guanyadors dels premis especials del certamen eqüestre van ser els següents: Olaf de Linares, de Manuel Linares Ortiz; millor poltre; Nitja, de Binimoti Rent, millor poltra; Piropo de Son Vives, millor criador 2023; Nays Saura, campió jove de Moviments; Faruc, de Son Martorellet, campió adult en Moviments; Alparico, millor ramaderia; Son Olivar, millor ramaderia criadora; Rostoll, millor semental; Sol Merce, millor egua de cria; Miquel Pons Pons, millor presentador.

També es van desvelar altres premis amb els següents exemplars protagonistes: Kion, d’Ibai Martínez Eceolaza, campió morfo-funcional i també campió de funcionalitat de doma clàssica; i Aquiles, de Cristóbal Camps Florit, campió de funcionalitat de doma menorquina.

Acte de clausura

Després del lliurament dels diferents premis del concurs morfològic, va tenir lloc l’acte de clausura amb la celebració d’un carrusel a càrrec de set alumnes de l’Escola Eqüestre Menorquina, de Ciutadella, en què cavalls i cavallers van fer una exhibició de les modalitats de pas, trot, galop i bots.

Alumnes de l'Escola Eqüestre Menorquina fent un carrusel en la clausura de la jornada. | Katerina Pu

El president de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de pura raça menorquina, Tòfol Marquès, es va mostrar molt satisfet per com s’ha celebrat el concurs morfològic durant aquests tres dies al Recinte Firal des Mercadal.

«El balanç del concurs l’he de qualificar de fenomenal, tant per la participació dels animals d’una alta qualitat com per la resposta del públic que aquests dies ha vingut a veure el concurs. L’afluència de públic al llarg del dissabte, sobretot durant la celebració de l’espectacle eqüestre, va ser impressionant, ahir matí també va venir molta gent, el temps també ens ha acompanyat», va afirmar Marquès que, per altra banda, va agrair el suport de les empreses del sector i de les diferents institucions públiques.