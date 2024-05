A Ciutadella arriba una nova edició del festival familiar Amalgama Kids, esdeveniment que enguany fa una passa més en la seva reivindicació d’un Pla de Sant Joan lliure de cotxes i a disposició de la ciutadania, com a zona verda i aparcament «irregular» que és.

Aquest any hi ha dues novetats principals. Per una banda, que les activitats es faran majoritàriament al mig de l’esplanada del port de Ciutadella, i no tant a l’interior dels hortals com era habitual. La segona, que tot i que la jornada principal serà en dissabte, les activitats s’allargaran pràcticament una setmana, des del dilluns 27 de maig, fins al dissabte 1 de juny.

El joc

L’Associació Cultural Junts as Pla ha decidit que la temàtica d’aquest any serà el ‘joc’ i, com apuntaven ahir des de l’entitat, «la idea és convertir es Pla de Sant Joan en una ludoteca gegant i gratuïta per a totes les famílies que s’apropin».

El dia fort continuarà sent dissabte, tant el mati, com el capvespre, i la majoria d’activitats seran gratuïtes. Bona part de les propostes es desenvoluparan en l’espai públic i hi haurà jocs de tota mena, de fusta, col·laboratius, tradicionals, esportius, de paraula, relacionats amb la natura.

Del festival han desaparegut els tallers, però es mantenen els espectacles que es fan amb la col·laboració d’entitats com Jazz Obert, el Fons Menorquí de Cooperació o Kids & Us.

Per altra banda, de dilluns a divendres, l’espai estarà igualment lliure de cotxes i s’ha convidat les escoles del municipi, perquè puguin fer tallers relacionats amb el joc tradicional dels mèrvols, que és ric en anglicismes i que comptarà amb una monitora per explicar-ne les varietats que hi ha.

Els capvespres es dedicaran als clubs esportius de la ciutat, perquè puguin adaptar les seves activitats a un espai tan ample com la colàrsega.