El lloc de Son Àngel comença a viure l’ambient de Sant Joan amb les primeres visites per veure el que serà elegit com a be per la tradició que obre els actes oficials de les festes. Ahir matí, amb molta il·lusió i expectativa, començaven a arribar per torns els fillets de P5 de les escoles.

Els primers van ser els de Calós, però fins divendres hi passaran també els alumnes de Poriol, Margalida Florit, Pintor Torrent, Consolació, Verge del Toro, Joan Benejam i Joguina, que sumen 195 fillets en total. A part d’escoles, també visitaran es be aquests dies els usuaris de Santa Rita i de la Creu Roja.

A Son Àngel poden conèixer de prop els protagonistes d’enguany: el caixer pagès de Tramuntana, Antoni Bosch Moll; s’homo des be, en José Mercadal Pons de Sa Marjal; i el descarregador, en Toni, fill del propi caixer pagès i de Catalina Florit.

Precisament na Catalina, gerent també de l’empresa d’excursions Cavalls Son Àngel, és la que rep els grups i explica algunes curiositats als fillets. Aprenen per exemple quines diferències hi ha entre caixer i cavaller, quina funció té el caixer pagès a la qualcada i què representa la tradició del be de Sant Joan.

Després arriba el moment més esperat pels petits, que és el de veure els bens. Entre el grup de bens que estan ja seleccionats, sortirà l’elegit per representar l’anyell de Déu. La decisió la prendran més endavant en funció de com creixin aquestes setmanes, el seu aspecte, com queda la llana rentada, si es col·loca bé damunt les espatlles de s’homo des be o el propi temperament de l’animal, entre altres factors.

Els primers alumnes que van visitar ahir Son Àngel s’ho van passar la mar de bé mirant els animals, donant-los menjar i veient com es col·loquen els flocs o com es carrega i descarrega un be en un moment. També van provar d’aixecar entre uns quants un sac de pinso de 25 kg per saber què sentirà s’homo des be quan dugui un anyell d’aproximadament aquest pes damunt les espatlles el proper dia 16 de juny.

Fotos: Josep Bagur Gomila

L’amo de Son Àngel participa a les festes de Sant Joan des de 1985. Viu el procés amb molta il·lusió des que el caixer senyor del bienni, Carlos de Salort Pons, el va convidar a representar aquest càrrec. Amb en José de Sa Marjal són amics de tota la vida i quan s’asseien junts a les begudes, en José li deia que si un dia n’Antoni era caixer pagès, li faria molta il·lusió dur es be. I així ha estat ara.

En Toni, el descarregador, també està molt il·lusionat. Com que estudia segon de Batxillerat, els darrers preparatius li coincidiran amb els exàmens de Selectivitat, però una vegada tengui les proves passades, la festa serà doble.