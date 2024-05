Una composició formada per diverses buldrafes ben adornades és la imatge que representarà enguany les festes de Sant Joan de Ciutadella. Aquest vespre s'ha triat la imatge guanyadora del concurs convocat per l'Ajuntament. L'autora és Adriana Rius, amb l'obra que ha batejat, «Capadeta en es cor de Ciutadella».

El jurat del concurs s'ha reunit avui capvespre a Can Saura i ha escollit aquesta com a guanyadora entre les 39 propostes presentades. Després d'estudiar-les, ha triat les finalistes, que han estat «Del camp fins a sa soca», «En essència, abrigats pels sentiments», «Imatges per una gran festa», «Tres segons d’un Sant Joan», «Temps de Replec» i «Capadeta en es cor de Ciutadella».

Finalment, aquesta darrera ha estat declarada guanyadora amb 55 punts. L'obra «Tres segons d’un Sant Joan» ha obtingut la segona posició amb 42 punts, mentre que «Temps de Replec» ha estat la tercera amb 39 punts.

El premi, valorat en 500 euros, serà lliurat durant la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament del 9 de juliol.

El jurat ha estat presidit per Juana Mari Pons Torres, la batlessa; Miquel Fullana León, regidor de festes de l'Ajuntament de Ciutadella; Joan Benejam, representant de l'equip de govern a la comissió Municipal d’Arts Plàstiques; Llorenç Ferrer Monjo, representant del PSOE a la comissió; Núria Pons Pons, representant del PSM-Més per Menorca; Carlos de Salort Pons, caixer senyor del bienni que comença enguany; Josep Marques Moll, director de l’àrea de Cultura i tècnic del servei de Festes de l'Ajuntament de Ciutadella; Josep Mascaró Pons, director del Centre Municipal d'Art; David Caules Romero, dissenyador gràfic; i Carmen Vivó Saura, pintora.