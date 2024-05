L’Associació Espanyola Contra el Càncer a Balears (AECC) i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) van celebrar aquest dijous el Dia Mundial contra el Melanoma amb l’organització d’una campanya conjunta de prevenció de càncer de pell, en què es va incidir en la importància de protegir-se adequadament del sol. A Menorca, les carpes informatives es van instal·lar entre les 10 i les 13 hores a les places d’Artrutx, de Ciutadella, i Esplanada, de Maó, amb la participació de persones voluntàries d’AECC i de les farmacèutiques Marta Casasnovas i Piluca Barrau, respectivament.

La campanya va consistir en una sèrie d’entrevistes a càrrec del voluntariat d’AECC a les persones que van transitar per les dues places de Ciutadella i Maó sobre la seva edat, la protecció de la seva pell i si en alguna ocasió havien tingut cremades a causa de l’acció del sol. A continuació, les dues farmacèutiques van analizar la pell de les persones que van acceptar participar en la campanya informativa, per tal de quantificar la quantitat de melanina i determinar el tipus de fotoprotector que havien d’utilitzar.

A Maó, la carpa es va instal·lar a l’Esplanada | Gemma Andreu

Conscienciació

La farmacèutica Marta Casasnovas va assegurar ahir que «realment el nostre objetiu és conscienciar a la població dels riscos del sol, evidentment el sol és beneficiós per a la gent, tot i que també presenta uns perills, per la qual cosa tothom ha d’estar conscienciat. A més, donam una sèrie de consells, si prenen algún tipus de medicament fotosensible, s’ha de tenir en compte, també hi ha un grup de risc com són les dones embaraçades, la gent major, els fillets, per si han de prendre algunes precaucions».

Marta Casasnovas també va assenyalar que amb la campanya es va informar a la gent sobre la necessitat d’evitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia, principalment entre les 12 i les 14 hores, a més d’aconsellar la manera d’actuar quan s’ha de sortir al carrer. «La protecció solar s’ha de posar trenta minuts abans de sortir de casa i el que és més important, s’ha de reaplicar cada dues hores, un cosa que normalment la gent no ho fa, es sol posar la protecció solar al matí i després durant tot el dia ja no se’n posa més. També s’ha d’aplicar la protecció a les orelles i damunt el nas, donat que són zones de la pell que es cremen més habitualment, com també damunt els peus», subratlla.

Consulta

El president del COFIB, Antoni Real, va destacar el compromís dels farmacèutics a la fotoprotecció solar dels ciutadans, amb la distribució des de les farmàcies de 56.000 fullets amb consells sobre prevenció solar. A més, va explicar la importància de consultar el farmacèutic en cas de prendre alguna medicació ja que hi ha alguns fàrmacs fotosensibilitzants que poden crear reaccions adverses.