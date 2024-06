En Miquel Moll fa 27 anys que és agent de la Policia Local; els dos primers anys a Alaior i la resta a ca seva, a Ciutadella, Prefectura d’on ara n’és oficial, d’ençà el 2007. Enguany, per aquest nou Sant Joan, Moll passa a ser el Cap d’Intervenció del Pla Director de les festes; tant al caragol des Born com des Pla.

Durant tota la jornada d'aquest dimecres, junt amb el subinspector de la Policia Local de Ciutadella i subdirector del Pla Director, Francesc Pallicer– amb instructors i monitors habilitats del cos local–, van dirigir unes formacions en termes d’intervenció policial o gestió de grans concentracions humanes per Sant Joan.

Amb els 50 operatius de què disposa la Policia Local de Ciutadella, i 60 més provinents d’altres poblacions de Menorca, ahir es va donar continuïtat a la preparació del dispositiu de seguretat, amb l’objectiu d’implementar tot el que inclou el Pla Director de seguretat. Miquel Moll, mentre instruïa als agents, va xerrar una estoneta amb «Es Diari».

«Xerram de com actuar, fer un perímetre de seguretat, col·locar-se i actuar amb els diferents equips interdisciplinaris», ens explicava, amb Es Born, Es Pla i el Primer Toc de dia 23 com els moments ‘top’.

«És el punt àlgid, quan comença tot. Enguany hi ha sortida per la Catedral i Es Born a les 14 hores. Es Born i Es Pla? Quan es tanquen filtres, s’ha de pensar que igual ha passat cosa; i si és per capacitat, tenir una mica de paciència i s’obre de nou. O n’hi ha d’altres oberts, i venir amb previsió», diu Moll, sempre amb el repte de tots de millorar. «I amb molta empatia per part nostra, sabent que la gent està de festa, clar, però sense passar la línia».

Una millora constant

Admet Moll que d’aquell 1997 en què es va fer policia local a ara, el canvi quant a seguretat ha canviat al cent per cent, «en personal com organitzatiu. Abans els mateixos dies i hores encara llevàvem cotxes d’enmig i s’ha anat professionalitzant», recorda. «Anàvem amb parelles i la feina bàsicament era tancar els carrers a la circulació i que la festa anàs sola, a requeriment del que passava a cada moment», ens conta. «De mica en mica es van anar acotant zones, fent feina en equip perquè les intervencions de cada vegada eren més voluminoses», ens conta l’oficial.

Va ser la desgràcia de l’accident as Pla en què va morir una catalana de 66 anys, el 2014, quan es va produir el punt d’inflexió. «Allà ens vam adonar que hi havia molta gent i que a partir de les 20.000 persones s’havia de fer el Pla Director. I vam començar els estudis de persones per metre quadrat; a jo em van arribar a tractar de boig per dir que hi havia vint mil persones baix», exclama.

«Ens en van sortir als estudis unes 22.000 as Pla i 24.000 as Born i aquí es va arribar al Pla Director, avalat per una professora de la UIB», es congratula, del dispositiu més gran a les Balears avui dia.

«A les carotes, sentit comú»

Un dels moments que més enroquen els Jocs des Pla cada any– afegit a què cada any es comença més tard baix per la gernació que hi ha–, és hora de rompre les carotes. Un dels instants de la festa en què dins l'aglomeració, pràcticament tothom és d’aquí, de Ciutadella. I és per açò que Miquel Moll aprofita per demanar, «seny i sentit comú a la gent. Que es tirin per un tros amb responsabilitat i si realment creuen que el poden agafar; en cas contrari, el que fan és entorpir la festa», diu. «Nosaltres només intervenim si es perllonga la cosa i per agilitzar-ho. En cap cas, si no cal, per posar ordre», aclareix.