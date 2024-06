Torna el Sant Joan Cultural, l’espectacle per a promoure la poesia i la música santjoanera organitzat per l’associació vaDcultura. Amb el títol ‘Les paraules de la Festa’ enguany aquesta iniciativa cultural està dedicada a reivindicar el lèxic de Sant Joan com a part imprescindible de la cultura i la tradició així com la importància de mantenir viva la llengua pròpia. Una dotzena d’artistes formen part del repartiment: els actors Josep Mercadal i Agnès Romeu, els poetes Iosune Arriaran, Joana Bagur, Guillem Benejam, Bep Joan Casasnovas, Toni Català, Francesc Florit Nin, Toni Moll, Sili Pons i Anna-Maria Ticoulat i el músic Cris Juanico.

L'espectacle tindrà com a protagonistes les paraules que formen els poemes i les cançons i són part inseparable de la Festa com ara buldrafa, cinglada, confit, guindola, mos d'avellana, qualcada i moltes més recollides en un glossari a càrrec de Francesc Riudavets, autor del recull de mots Espigolant publicat per l'Institut Menorquí d'Estudis. També els actors les desplegaran per l'escenari de diferents maneres aquests mots que acabaran creant l'espai escènic. 'Les paraules de la Festa' s'estrenarà en una única funció el 9 de juny a les 20h al teatre des Casino 17 de Gener i les entrades (5 €) ja estan disponibles a la llibreria vaDllibres. Sant Joan Cultural celebra aquest any la seva cinquena edició i s'ha arrelat com el projecte cultural associat a la Festa a través de la literatura i la música. L'associació vaDcultura organitza aquesta iniciativa i compta amb el suport de la Fundació Baleària, la llibreria vaDllibres, el Casino 17 de Gener, el Bar Casino Nou i el suport del Consell Insular i l'Ajuntament de Ciutadella. Es podrà trobar encara més informació d'aquest acte a: vadcultura@gmail.com