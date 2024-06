La història dels ventalls santjoaners de la pintora autodidacta Carme Vivó Saura -de nissaga, mirada i sentiment ciutadellencs- va començar, el juny 2000.

Va ser una amiga coral, Rosa Herrera Piris, que llavors regentava la llibreria de la Imprempta des Racó, qui li va proposar:

-Carme, tu que pintes amb sentiment, sempre ho fas amb aquests colors tan vius, i t’agraden molt i molt Sant Joan, per què no fas un dibuix per a un ventall de ses nostres festes?

«Va ser una idea fantàstica», explica Carme, que agraeix avui, vint-i-quatre anys després aquella invitació de Rosa Herrera, que la va empényer a pintar el primer d’una sèrie d’aquestes objectes artístics que avui són objecte de desig dels col.leccionistes.

Enguany la pintora del llenguatge naïf, que traça amb estil propi, inconfosible, milers de personatges extrets de la seva imaginació i les seves vivències, continua amb nova il·lusió i l’alegria dels seus ulls blaus, aquesta sèrie de ventalls de Sant Joan.

Dedicat al caixer senyor

Carme Vivó Saura, que coneix i estima Ciutadella, la seva antiga història i les seves festes, ha dedicat el ventall d’enguany al caixer senyor del bienni, Carlos de Salort Pons, fill dels comtes de Torre Saura, Carlos de Salort Pons i Mónica Pons Morales.

«A ell, com a caixer i a tota la seva família, amb la que estic vinculada per les meves arrels maternes, i, de la que, al cap i la fi, també hi form part», assenyala amb el ventall a la ma.

Els colors que ha utilitzat són el negre, el gris, el blanc i el vermell, que configuren, per a la filla d’Alfonso Vivó de Salort i Mercedes Saura de Sintas, «la gamma cromàtica més elegant, amb més distinció i gentilesa». El ventall de Sant Joan del 2024 esdevé, des de la trajectòria familiar de Carme Vivó Saura, «un homenatge, càlid i sincer, emotiu i intens, al passat i el present que aporten les famílies de la noblesa de Ciutadella a les festes de Ciutadella».

«Són aquestes famílies, junt amb la pagesia que s’estima Sant Joan, qui garanteix la continuïtat, el present i el futur», exposa.

Al ventall santjoaner hi trobarem el jove caixer senyor, Carlos de Salort, dalt el cavall, la seva família i els amics. I tots els personatges, vestit amb la bellesa, el glamur i la galania del món oníric i emocional de Carme Vivó Saura. També el sentiment de la mare cap al seu fill, aquell gran artista que era Pepe Vivó Torrent, i que marxà tan prest i tan jove. Cercau, i trobareu el petit ventall, que hauria pintat en Pepe.