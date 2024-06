Els dos ases que emprarà enguany de nou el fabioler titular de les festes de Sant Joan de Ciutadella, Sebastià Salort, ja són a poble i, com sempre des de Setmana Santa, ja estan en mans de Sebastià Taltavull Bosch, de 60 anys, i Biel Torres Bosch ‘Xuric’, de 59 anys, amics del fabioler de dia 23 i dia 24 capvespre. Ells dos són qui vetllen dia rere dia perquè tant ‘Xisco’ (9 anys) com ‘Revull’ (15 anys) estiguin en plenes facultats per afrontar les dues llargues tandes, entre milers de persones i gernació.

Les dues someretes que qualca Sebastià Salort els dos capvespres de Sant Joan són propietat de Gabriel de Olivar –de sa Pobardia– i de s’Heretat des Duc, d’Oranxella, en el terme des Migjorn Gran, respectivament. «Es dona la polida casualitat què ‘Revull’ és el pare de ‘Xisco’», bromeja Taltavull, mentre amb el seu company els dutxen i aclareixen un dia més, des de cal ‘Xuric’ mateix on són ara, junt amb quatre cavalls. Noticias relacionadas Els ajudants del caixer senyor: una peça fonamental perquè tot funcioni Más noticias relacionadas «Ja per Pasqua els vam baixar a can Biel i entre els dos ens n’ocupam. Ell els dona de menjar el matí i jo hi vaig més a fosquet. També els netejam i raspallam i ajudam en Sebastià a l’hora d’ensellar-los», ens conta. «Realment», expressa Taltavull, entre rialles, «els cuidam com si fossin els nostres nadons. Fa uns dies, per exemple, un dels dos estava escaldat i li va tocar sessió de crema», explica aquest antic caixer casat. «Quan coincidim els dos amb en Sebastià, fem un ase perhom per entrenar-los. Els anem provant amb tandes llargues, que es posin forts i a punt. Menjar? Estan amollats i pasturen i els dos llocs els empren», detalla. El Dissabte empra els dos ases I és que per a complir a les festes, normalment Salort treu un dels ases pel primer toc del Dissabte de Sant Joan i després el canvia, que reposi per l’endemà, acabant el dia 23 amb l’altre. «Normalment, dia 23, després del Caragol des Born feim el canvi de somereta, abans de pujar a Sant Joan de Missa. El Primer Toc és exigent», ens explica Taltavull. «El dia 24 surt amb la que veu millor de les dues someres». Taltavull, el caixer casat del 2004-05 En Sebastià Taltavull Bosch (Ciutadella, 1963) fa precisament 20 anys enguany que va ser escollit caixer casat del nou bienni 2004-05, amb Guillermo de Olives Olivares, descendent del germà del primer comte de Torresaura, com a caixer senyor de les festes de Sant Joan. Amb ells, Bosco Martí de capellana, Joan Enrich i Pau Bosch de caixers pagesos, amb un jove Pere Allès, com a caixer fadrí. Molt ha plogut ja d’aquell bienni en què Taltavull va dur els calçons blancs, complint un dels seus somnis; ser membre de la junta de caixers de Sant Joan. En aquell bienni 2004-05, Taltavull va qualcar amb en ‘Llebeig’, ‘Telo’ i ‘Edu’, com a menestral, tot i haver viscut abans la festa de dins ja, amb familiars, caixers pagesos.