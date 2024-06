L’estètica de cavalls i cavallers és fonamental per donar a les festes de Sant Joan la bellesa i la vistositat que les caracteritza i les fa tan emblemàtiques. Aquí, hi juga un paper important l’elaboració dels ornaments que llueixen els corsers, uns elements que cada vegada desperten més interès, per aprendre a confeccionar-los i que puguin lluir els dies grans de festa, entre bots i capadetes.

Ho saben bé a la Merceria Casasnovas, que per tercera vegada han organitzat un taller de confecció de buldrafes, on també es creen els flocs i els estels que decoraran les cabeçades dels cavalls. De gener fins a finals de maig, vint-i-una dones, de Ciutadella, però també de Ferreries, es Migjorn Gran, Es Castell o Alaior, han après a fer buldrafes. És tot un art, que dominen i transmeten na Juana Riudavets i na Caterin Gener, de la Merceria Casasnovas, de Ciutadella. Allà, na Maria Antònia Torrent explica que és una labor que «duu molta feina, són moltes hores» les que s’han de dedicar per brodar el vellut, normalment negre, però que també pot ser de color carmesí per als cavalls dels cavallers, o verd, blau o lila per a la somera del fabioler, o per al caixer senyor i sa capellana.

Peces molt especials

Avui, a ponent «només hi ha una brodadora que es dedica professionalment a aquesta feina, n’Esperança Torres», diu Torrent, qui valora l’interès de moltes dones que «volen aprendre a fer buldrafes», sobretot, per a qualcú de la seva família que ha de sortir per Sant Joan. I és que les buldrafes fetes a mà, com ho aprenen en aquest taller, són ornaments molt especials, «si s’haguessin de pagar, serien molt cars». I fins i tot hi ha qui les fa per tenir-les com element decoratiu. Després de triar el disseny, sempre diferent i exclusiu per a cada buldrafa, i entre punt i punt, hi ha qui aprèn també a dissenyar i elaborar els miralls i els flocs, conjugats normalment amb els mateixos colors.