A Ciutadella, el Museu Diocesà del Seminari es presenta als visitants amb novetats sobre les col·leccions que s’hi poden veure, després que s’hagi reelaborat el seu discurs expositiu. Una renovació d’espais que comença amb la primera sala, que s’ha dedicat a la festivitat més emblemàtica del municipi, les festes de Sant Joan.

El responsable de les instal·lacions, el professor i historiador Gabriel Julià, ha dissenyat el recorregut pel nou museu, de manera que el visitant l’iniciï amb un material molt vistós i que sempre atreu molt l’interès.

El responsable de les instal·lacions, el professor i historiador Gabriel Julià | Josep Bagur Gomila

«Ciutadella en festes» és el nom d’aquesta primera sala del museu, en la que es poden veure objectes de molt diversa naturalesa. Començant per una selecció de llibres i obres sobre Sant Joan, com ara l’edició de 1868 de «Reseña de la fiesta de San Juan Bautista que se celebra en Ciudadela de Menorca», de Rafel Oleo i Quadrado, treballs com els de Josep Pons Lluch sobre l’«Origen religiós de les festes de Sant Joan», o les primeres edicions de la sarsuela «Foc i Fum». També, la partitura original de la jota estudiantina «El Postillón de la Rioja» que s’ha convertit en so inequívoc de les festes —de Ciutadella i de la resta de pobles de Menorca— o unes peces que fan referència al «Llibre de ses Set Sivelles».

Entre la col·lecció figura una selecció de quadres d’artistes que han il·lustrat la portada de la revista especial de Sant Joan del diari MENORCA. Hi apareixen noms com Carmen Vivó (1985), Torrent (1983), Matías Quetglas (1989), Pau Faner (1994), Carles Gomila (2009), Carlos Mascaró (2014) o Juan Elorduy (2015).

S’inclouen en la mostra diversos objectes que fan referència a l’anyell de Déu i a Sant Joan Baptista, des d’un plat alemany del segle XVII, a un calze de plata del segle XVIII amb les efígies del sant i de l’ermita de Sant Joan de Missa cisellades al peu de la copa.

El tambor i el fabiol, diverses lladrioles, la col·lecció de carotes que no es van rompre en els Jocs des Pla de 2014, o la sèrie de gravats de Joan Hernández Mora sobre la pagesia menorquina i les festes, són altres materials que es poden contemplar, així com cartells i estampes que edita cada any l’Ajuntament de Ciutadella i que es reparteixen en la Missa de Caixers del Dia de Sant Joan.

Una de les peces de majors dimensions és la maqueta de l’ermita de l’antiga obreria de Sant Joan que va construir el prevere Pepe Mascaró, i es pot veure igualment una reproducció de la sèrie de cavalls i cavallers de Dalt es Cavallitos, o dues reproduccions de quadres de Cas Duc, amb escenes del capvespre de Sant Joan on es reflecteix com era la societat ciutadellenca de finals del segle XVIII, amb vestits elegants a la francesa o capellans amb capells de teula.