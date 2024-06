Per un Sant Joan més segur. És una de les frases més repetides aquests dies entre qui conformen el Pla de Seguretat de les festes de Ciutadella i la pròpia Junta de Caixers. I aquest dimecres vespre, en caure el sol, Es Pla de Sant Joan va acollir dues proves per augmentar la seguretat i eficàcia en els Jocs d’enguany.

Amb la presència del gruix de la Junta de Caixers, la batlessa de l’Ajuntament de Ciutadella, Juana Mari Pons, amb el regidor de festes, Miquel Fullana i membres dels diferents cossos que conformen el Pla de Seguretat de les festes, anit es va experimentar en la millora de la visibilitat dels cavallers que corren s’ensortilla, una antiga reclamació.

Amb un important canó de llum mòbil que enlluerna s’ensortilla i uns reflectants també, varis cavallers van córrer s’ensortilla amb un raig de llum que els va facilitar i molt. Un èxit d’experiència que ajudarà i molt quan entri la fosca el vespre del 24 de juny en el moment dels Jocs des Pla 2024.

Com també, les proves que es van dur a terme i com a novetat igualment per aquest any, en cas d’accident amb un cavall ferit. Amb una grua que romandrà preparada a Sa Vinyeta, propietat de l’antic caixer casat, Valeriano Allès, es va simular un accident amb un cavall ferit, per ser ràpids a l’hora d’evacuar l’animal i que interfereixi el mínim en el temps durant els llargs Jocs des Pla.

Sensacions a peu des Pla

Un dels qui van ser as Pla va ser el caixer pagès de Migjorn, Joan Pons Pons, junt amb altres membres de la Junta de Caixers, encapçalats pel caixer senyor del nou bienni, Carlos de Salort Pons. A poquet més d’una setmana del Dia de Sant Joan, l’amo de Torraubet va compartir amb «Es Diari» les seves sensacions de les proves de dimecres vespre.

«Van estar molt bé aquests assajos, sobretot aquest canó de llum que enfoca l’ensortilla des de les dues bandes des Pla. La veritat és que és una ‘passada’ aquest focus perquè té possibilitats i sí, sembla que el lloc i hortal on s’instal·larà estan clars», ens deia Pons.

Afegia que «mancarà veure com va amb els dos focus d’IB3 Televisió que posen, perquè no sabem ben bé si donaran problemes o no, però en principi no ha de passar res. Va ser molt positiu aquest assaig».