Després del primer toc, la comitiva, formada per la junta de caixers, s’homo des Be, el fabioler i el macer municipal, ha sortit per la dreta de Can Salort. Havia esclatat la festa. Començava l’encís santjoaner del Diumenge des Be.

El carrer de cas Comte, ple a pic de mai, vessava tanta emoció com expectació i passió. Tots els ulls s’emmirallaven, enlluernats i rutilants, en el be més blanc i més net de tota Menorca, l’anyell de Déu que duia sobre les seves espatles José Mercadal, de sa Marjal; acompanyat, ben atent, pel descarregador, Toni Bosch, el fill dels pagesos de son Àngel.

Aquell carrer, ordenat per l’arquitectura de les cases senyorials de can Salort -abans can Martorell- i el comtat de Torre Saura, ha estat un esclat d’aplaudiments i d’ànsia desfermada. Un any després, Ciutadella torna a viure la jornada pròleg d’aquest diumenge on el representant viu de Sant Joan Baptista recorre els carrers de la ciutat antiga per a convidar als propietaris de llocs i als pagesos que van a sa qualcada.

La comitiva, al Saló Gòtic de l'Ajuntament | Katerina Pu

Era el precís moment en què el jove caixer senyor ’aquest nou bienni, Carlos de Salort Pons, sortia per primera vegada, al carrer, com a president de la festa. I mentre saludava a tot aquell entorn entusiasmat, s’acomiadava dels seus pares -els comtes de Torre Saura, Carlos de Salort Sintes i Mónica Pons Morales-, i la seva germana Maria, que li donaven l’adeu des de la balconada principal. Era un moment intens i de sentiments, amb llàgrimes que vessaven, gairebé imperceptibles, a les galtes de moltes persones.

El caixer de can Salort, abillat com correspon al noble que encapçala la junta de caixers, amb la guindola, l’espasí, els guants de pell i les botes lluents, on el negre bituminós del xarol reflectia la llum esplendent del matí mediterrani. Segles d’història i tradició s’agombolaven, densos.

A l’Ajuntament

Després de passar per can Olivar de davant l’Església i el carrer des Mirador, els caixers han travessat la plaça des Born i han arribat a l’Ajuntament.

A l’entrada han estat rebuts i saludats per la corporació municipal, que encapçalava l’alcaldessa de Ciutadella, Joana Mari Pons Torres. Aquesta ha estat la primera de totes les visites. La comitiva ha pujat al Saló Gòtic, on ha estat convidada a un refresc. Primeres converses i el desig unànim d’un funcionament eficaç de tot el dispositiu de seguretat, la logística i la bona organització d’aquestes festes tan hermoses i multitudinàries. Alhora, el bell compliment dels Protocols no escrits que, com a norma d’usos i costums, regeixen Sant Joan.

I després, foto al pati de Cal Bisbe | Josep Bagur Gomila

A cal Bisbe

La segona visita de la jornada ha estat a cal Bisbe. A la seu del pastor de la Diòcesi, la comitiva santjoanera ha estat rebuda per Gerard Villalonga, a qui acompanyava el vicari general, Bosco Faner, restablert de l’accident que patí fa unes setmanes. El bisbe Gerard ha comentat la seva vivència com a caixer capellà amb Carlos de Salort i ha desitjat sort i ventura als caixers. El pati del palau de cal Bisbe, tan ple que no hi cabia més gent, ha acollit la foto tradicional.