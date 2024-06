Poc abans de mitjanit, el caixer capellà, Josep Manguán, s'ha hagut de retirar de la qualcada després de caure del cavall a la plaça de la Catedral. Segons sembla, ha patit un mareig. A causa de la caiguda, les primeres informacions apunten que sofreix una fractura a les costelles. Per aquest motiu, s'ha retirat i ha estat evacuat a la Clínica Juaneda. El prevere Joan Camps és qui el substitueix.

Aquesta ha estat una de les incidències de la jornada, però tot i així el balanç és positiu. S'han congregat avui 28.000 ànimes a Es Born durant uns minuts després de l’entrada del caixer senyor, però l’eficàcia del dispositiu de seguretat, que reuneix a una mica més de 500 persones, ha quedat patent amb el balanç d’incidències en l’acte més multitudinari de la primera jornada de Sant Joan. La Creu Roja ha atès únicament 11 persones, i entre elles, només una ha precisat ser traslladada al Canal Salat.

La nota més negativa ha ocorregut una hora i mitja abans al carrer Sant Joan Bosco. El cavaller Carlos Taltavull Bosch, l’amo de Ses Arenetes, de 58 anys, ha rebut una coça d’un cavall i ha quedat greument ferit, pel que sembla, uns instants abans que es disposés a pujar a la seva muntura per sumar-se al replec juntament amb la resta de cavallers. El pagès, expresident de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, que ha estat caixer pagès en el bienni 2014-15, ha estat atès en primera instància per efectius de la Creu Roja i minuts després ha estat traslladat a l’Hospital Juaneda Menorca on han confirmat el diagnòstic de fractura de tíbia i peroné que l’obligarà a passar pel quiròfan. Carlos Taltavull ha triat que el traslladessin a l’Hospital Mateu Orfila on podrà ser operat amb més promptitud.

La resta d’incidències han estat cops i lipotímies, bàsicament, excepte un home de 31 anys, amb una aparatosa bretxa al cap de la qual sortia abundant sang encara que no revestia gravetat. Ha estat evacuat al Canal Salat per sotmetre’s a un reconeixement.

Els filtres distribuïts als accessos, formats per cinc policies i cinc vigilants de seguretat cadascun d’ells, han actuat amb normalitat i solvència, com valoraria més tard el cap del pla director, Diego Pastrana, qui ha mostrat la seva satisfacció pel desenvolupament del dispositiu de seguretat a Es Caragol des Born i també en el Primer Toc. L’operatiu l’han format aquesta tarda a la plaça 229 persones, entre elles, 80 policies locals, 32 policies nacionals, 15 tècnics sanitaris del 061, 46 membres de Creu Roja, 15 de Protecció Civil, 30 vigilants de seguretat i 6 tècnics d’Emergències 112.

Els filtres d'accés, tant al primer toc com al caragol, han funcionat amb eficàcia | Katerina Pu

La festa ha començat a les 14 hores de la tarda amb el Primer Toc que s’ha saldat amb només tres persones ateses, entre un aforament límit de 6.470. Les tres per lipotímies sense major gravetat. El dispositiu d’aquest primer acte de la festa l’han format 140 persones, 20 més que l’any passat. Un altre jove de 18 anys també ha hagut de ser atès a l’Hospital Mateu Orfila per un tall en un dit que ha precisat punts de sutura.

Quant al moment del llançament d’avellanes, només dues dones joves han necessitat assistència de la Creu Roja, sense majors conseqüències.