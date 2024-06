El caixer senyor Carlos de Salort es va desplaçar com cada any al convent de Santa Clara per demanar la benedicció de les religioses.

Allà va ser atès per l'abadessa Carme Mesquida, qui en el seu discurs, a més de desitjar sort i ventura, va fer una petició als cavallers i els escollits per trencar les carotes: «Que quan les teniu a les mans, les mireu amb tendresa pensant en totes les dones que també fan possibles les nostres festes».