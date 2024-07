As Migjorn Gran, les festes de Sant Cristòfol arriben amb polèmica, després que la batlessa, Antònia Camps, hagi descartat Adriana Moll com a fabiolera. En el seu lloc, el sonador serà Isaac Triay, de Fornells.

En el ple de Sant Pere celebrat divendres, va quedar constituïda la Junta de Caixers per a les pròximes festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes, en la qual no figura Adriana Moll, la fabiolera des Migjorn Gran d’ençà de 2006.

Aquest fet, afirmen algunes fonts, és contrari als protocols, que donen prioritat, quan hi hagi interessats, als naturals i residents al poble. Tot i açò, la batlessa té potestat en l’elecció, així com en els càrrecs de caixer batle i caixer casat.

Des de l’Ajuntament, la batlessa justifica la decisió recordant que, el 2022, «Adriana Moll es donà de baixa el divendres de Sant Cristòfol, menys de 24 hores abans que sortís la qualcada, el que va obligar a l’equip de govern a cercar amb urgència un substitut». Llavors, ocupà el càrrec Francesc Gomila.

L’any passat, «en veure que Adriana Moll no formalitzava la seva inscripció», la batlessa i la regidora de Festes, Tamara Rotger van cercar un nou fabioler i «convenceren Isaac Triay», el fabioler de Fornells, amb qui quedaren molt satisfets, apunten des del Consistori.

És així que, finalitzades les festes, Camps «aparaulà» amb el forneller «la seva participació, també, per a les festes d’enguany» i, per aquest mateix motiu, «ha cregut oportú desatendre la inscripció feta per una tercera persona, en nom d’Adriana Moll», pel risc de «tornar a quedar plantats i sense fabioler, com ara fa dos anys».

Aquestes explicacions contrasten amb els motius que van impedir a Moll participar en les festes els darrers anys. El 2022, va ser per haver donat positiu per covid-19 i, l’any passat, a causa d’una malaltia de la seva mare. En canvi, enguany, la fabiolera va omplir la documentació, que un company de qualcada va entregar, juntament amb la d’uns quants cavallers més.

Per altra banda, en saber que havia estat rebutjada, Moll ha intentat, sense èxit, parlar amb l’alcaldessa i la regidora de Festes.

Es dona el cas que Adriana Moll va formar part del primer equip de govern presidit per Antònia Camps (2019-2023). Quatre anys que van acabar malament entre les dues, «és vox populi», diuen les fonts consultades. Sobre açò, Camps «nega tenir cap tipus d’animadversió cap a Adriana Moll» i la «convida a presentar-se en el despatx d’alcaldia per parlar-ho personalment».

La nova junta

La Junta de Caixers serà presidida per Joan Bosco Moll Gomila. L’acompanyarà el prevere Llorenç Sales Barber com a caixer capellà, Àngela Barber Serra serà la caixera fadrina i Lluc Martí Salas, el casat. El fabioler será Isaac Triay.