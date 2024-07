Un estiu més, la piscina municipal des Mercadal acollirà les 24 hores de natació a benefici d’Aspanob, l’Associació de Pares de Fillets amb Càncer de Balears. Començarà divendres, a les 17 hores, i s’allargarà fins dissabte capvespre, amb l’objectiu de sumar nedadors a la causa, que acumulin quilòmetres a favor de la lluita contra la malaltia.

Durant les 24 hores hi haurà activitats paral·leles, per animar a la participació. Així, després de la inauguració, es succeiran diferents iniciatives, com una sessió d’aquagym (19 hores), una torrada per reposar forces (20 hores) i un concert a càrrec de Richard & The Brokenfingers (22 hores). L’endemà, els nedadors que s’hagin remullat durant la nit, podran gaudir d’un berenar de xocolata amb ensaïmada a les 7 hores, i després hi haurà zumba (8.30) y aquagym (12 h). Al capvespre, es farà l’acte de tancament a les 16.30 hores i acabarà amb un sorteig de regals.

Balanç

Aquesta és una més de les iniciatives que, anualment, realitza Aspanob, tant a Menorca, com la resta de les Illes Balears, amb l’objectiu de donar visibilitat a la causa i obtenir fons, que permetin mantenir els seus serveis per a les famílies amb fillets afectats per càncer.

Un dels serveis destacats són els pisos d’acollida que l’entitat té a Palma i Barcelona, per a proporcionar un lloc per a les estades, durant els tractaments. És així que, només durant 2023, es van allotjar als tres pisos de la capital balear 35 infants de Menorca, 27 d’Eivissa i 16 de Formentera, mentre que a la residència de la Ciutat Comtal van ser 23 de Menorca i 65 de Mallorca.

Quant al suport psicològic, l’any passat, els professionals d’Aspanob van atendre 7 pacients menorquins, 51 mallorquins, 9 eivissencs i tres formenterers, i el global d’intervencions, entre pacients i familiars van ser de 1.463 i 775, respectivament.

Aspanob ofereix més serveis, de suport emocional, econòmic o d’acompanyament, i d’altres com, per exemple, de musicoteràpia o respir familiar i temps lliure.