Bolets Menorca, S’Ullastrar Ciutadella SRM, Cosmètica Natural i Solucions Agro, són els quatre projectes d’emprenedoria que han resultat guanyadors dels Premis Emprèn en Rural 2024. Uns guardons que impulsen l’Associació Leader Menorca i Caixabank, que els finança a través del seu programa «Terra d’Oportunitats».

Aquesta convocatòria té com a principal objectiu el reforç del compromís amb els entorns rurals, a través de la col·laboració amb els grups de desenvolupament rural.

L’acte de lliurament va tenir lloc ahir capvespre, a Sa Granja. Els projectes premiats van rebre una dotació en metàl·lic de 1.000 euros, a més d’un bo de consultoria o formació en recursos per a l’emprenedor. El jurat del certamen va agrair la participació de tots els participants i animà als no guanyadors, a presentar-se de nou en la pròxima edició.

Els quatre projectes guanyadors s’incorporaran el setembre al «Repte final 2024 de Terra d’Oportunitats», un concurs formatiu de Caixabank, en col·laboració amb la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR) i Rural Talent, per ajudar els emprenedors a visibilitzar els seus projectes, dinamitzar-los i fer-los valdre.

Rosa Gil | Solucions Agro

Solucions Agro és un servei d’assessorament i acompanyament per a finques agrícoles. Té dos àmbits d’actuació. Des d’un punt de vista agroecològic, ofereix propostes el més coherents possibles amb el context actual de canvi climàtic, relacionades amb l’elecció de cultius, les varietats més adequades, el disseny de plantació, cobertes vegetals, seguiment i control de plagues.

Rosa Gil.

Per altra banda, a nivell burocràtic, el servei també pretén fer un acompanyament per assegurar el compliment de les normatives actuals i fer la gestió administrativa que es necessiti de forma correcta. A Binissafúller Nou hi han fet el primer projecte pilot i la iniciativa projecta consolidar-se en un futur i donar solucions a les persones i empreses que ho requereixin.

Carolina Carreras | Cosmètica Natural

El projecte neix el 2017, després d’estudiar cosmètica natural a Barcelona i França i havent rebut formació i assessorament tècnic, sobre legislació i qualitat, per fabricar segons la normativa cosmètica que exigeix l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Compta amb laboratori artesà propi a Alaior, on es fabrica cosmètica natural a partir de matèries primeres, la major part de Menorca: mel, camamil·la, cera d’abella, oli d’oliva, hidrolats i ingredients d’elaboració pròpia, l’extracte de pells i pinyols de raïm, i altres productes amb efectes nutritius i calmants, com l’oleat de camamil·la o el bàlsam de mel i un perfum bifàsic. Tot està fet amb formulacions pròpies i també s’imparteixen tallers i demostracions en programes educatius, en casals i hotels.

Carolina Carreras.

Ciceró Mercadal | Bolets Menorca

Bolets de Menorca neix de l’afició i la passió familiar pels bolets. El que va començar el 2002 com un hobby, es va convertir el 2016 en u projecte familiar, caracteritzat per la il·lusió, l’esforç i el treball ben fet. Cultiven 365 dies a l’any una selecció dels bolets més exquisits, que es poden tastar en els millors restaurants de l’Illa. A més, disposen del seu propi obrador i, sota la marca «Sa cuina de Sa Sínia», ofereixen la seva creativitat en la transformació dels seus bolets, amb receptes que sorprenen a tothom qui les prova. L’empresa és ferma defensora del producte local i ofereix tota mena d’experiències, les quals són considerades com una de les millors experiències agràries de l’Estat, amb visites guiades, tasts, cursos de cuina o xerrades.

Mercadal, durant una demostració.

Carme Bosch | S’Ullastrar

S’Ullastrar és una finca tradicional menorquina, amb una extensió de 14 hectàrees, que fonamenta la seva activitat en la producció de formatge Mahón-Menorca, en el cultiu de cacauets, horta de temporada i la cria a petita escala de porcs per al consum de carn.

Carme Bosch, amb la seva família.

Una de les seves apostes és la venda directa, amb una petita botiga a la mateixa finca i amb una parada en el mercat agrari de Ciutadella. També ofereixen visites per a particulars a la finca, per mostrar com és el dia a dia al camp, com s’elabora el formatge, o com és el cultiu i la recol·lecta de cacauets. Actualment, l’explotació està en procés de transició per a convertir-se en una finca ecològica. És així que han iniciat una sèrie de canvis, amb l’objectiu de ser cada vegada més sostenibles.